Объем штрафов, наложенных Россельхознадзором Петербурга и Ленобласти, в 2009г. возрос в 4,3 раза - до 16,5 млн руб.

Общая сумма штрафов, наложенных управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2009г. возросла в 4,3 раза по сравнению с предшествующим годом и достигла 16 млн 500 тыс. руб. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя регионального ведомства Александр Сапожников. Сумма неналоговых отчислений управления в бюджеты всех уровней в минувшем году составила 14 млн 400 тыс. руб.

По данным А.Сапожникова, на 16% сократился объем грузов животного происхождения, осмотренных ветеринарными специалистами управления. В 2009г. было проверено 200,8 тыс. партий, подконтрольных госветнадзору, общим весом около 6 млн т.

Всего в течение прошлого года Россельхознадзор региона выявил свыше 9,5 тыс. нарушений, по фактам которых было вынесено более 2,8 тыс. административных постановлений.