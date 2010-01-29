В.Янукович назвал А.П.Чехова "великим украинским поэтом".

Кандидат в президенты Украины и лидер Партии регионов Виктор Янукович, выступая в эфире гостелерадикомпании "Крым", назвал Антона Павловича Чехова "великим украинским, российским писателем, поэтом". "Я знаю и помню о том, что в эти дни празднуется 150-летие творчества Чехова - украинского, российского писателя, ну а вообще-то правильнее будет сказать - деятеля мировой культуры", - сообщил В.Янукович.

Отвечая на вопрос, что будет с домом-музеем А.П.Чехова в Ялте, лидер оппозиции заметил: "Ялтинцы должны знать, запишите: в 2010г. в обязательном порядке будет указ президента о реставрации и восстановлении дома-музея А.П.Чехова. Я его подпишу, этот указ, и мы с вами будем иметь дом-музей, за который нам не стыдно будет, чтобы и жители Украины, и других стран, приезжая в Ялту, приезжая в Крым, могли увидеть достопримечательности и биографии, и истории этого прекрасного поэта, великого поэта Антона Павловича Чехова", - заключил кандидат на пост главы Украины.

Как отмечали сотрудники дома-музея А.П.Чехова в Ялте, государство в течение многих лет выделяло средства только на текущую его работу, деньги на реставрацию и поддержание музейной территории, в том числе сада, не предоставлялись. Все реставрационные работы в доме-музее проводились за счет спонсоров.

Напомним, сегодня отмечается 150-летие со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова. В разных городах страны пройдут театральные фестивали, торжественные вечера и праздничные мероприятия в память о А.П.Чехове.