ОАО "ТГК-1" до марта 2010г. зарегистрирует "дочку" для эксплуатации теплосетей Петербурга и сбыта тепловой энергии.

ОАО "ТГК-1" до марта 2010г. зарегистрирует дочернюю компанию ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" для дальнейшей эксплуатации теплосетей города и сбыта тепла. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор генерирующей компании Борис Вайнзихер.



Отметим, совет директоров ТГК-1 на заседании 21 декабря 2009г. одобрил создание дочернего акционерного общества. Компания будет образована на базе структурного подразделения ТГК-1 - "Тепловая сеть". "Дочка" займется эксплуатацией тепловых сетей в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-1" на всем протяжении - от источника теплоэнергии до узлов присоединения внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.



Планируется, что в мае 2010г. новая компания начнет операционную деятельность по эксплуатации арендованных сетей, в июне нынешнего года предполагается завершить оценку сетей и зарегистрировать допэмиссию, на июль-декабрь этого года намечена передача тепловых сетей ТГК-1 и ГУП "ТЭК Петербурга" в уставный капитал нового общества. С 1 января 2011г. Теплосеть Санкт-Петербурга приступит к операционной деятельности на праве собственности. По предварительным данным, до 70% доли компании будут принадлежать ТГК-1, порядка 30% - Петербургу.



Как отметил генеральный директор ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Хачатуров, в скором времени планируется приступить к набору новых сотрудников. По его словам, дополнительно к сегодняшнему коллективу будет привлечено порядка 900 человек.



Отметим, сейчас ТГК-1 обслуживает главным образом магистральные тепловые сети, а ГУП "ТЭК Петербурга" - внутриквартальные коммуникации. Объединенное управление этими сетями позволит эффективнее распределять средства на ремонт и реконструкцию сетей, а также контролировать процесс доставки энергии от станций до потребителей. Кроме того, новая компания выступит агентом ОАО "ТГК-1" по продаже тепловой энергии в Петербурге и Ленинградской области.



ОАО "ТГК-1" зарегистрировано в 2005г. С 1 ноября 2006г. межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество. Предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Выработка электроэнергии ТГК-1 в 2009г. снизилась на 0,6% по сравнению с 2008г. - до 26 млрд 761 кВт/ч.