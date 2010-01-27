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Российские фондовые индексы немного понизились в начале торговой сессии.
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Российские фондовые индексы немного понизились в начале торговой сессии.
Санкт-Петербург и область, 27 янв 2010, 10:52
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Российские фондовые индексы немного понизились в начале торговой сессии.

Торги на российском фондовом рынке начались сегодня незначительным снижением котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:40 мск индекс ММВБ понизился на 0,26% - до 1381,2 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1443,17 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,32% - до 9590 пунктов.

Главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин отмечает, что накануне американские фондовые индексы завершили день снижением в пределах 0,5%. Цены на нефть Brent пока удерживаются выше важного уровня поддержки в 72,8 долл./барр. Сегодняшние торги на азиатских биржах не имеют единой динамики движения индексов. "Не думаю, что индекс ММВБ уйдет ниже вчерашних минимумов (1370 пунктов) на фоне стабильных цен на нефть. Но в целом ситуация на мировых фондовых рынках показывает, что игроки сейчас используют волны роста котировок, чтобы сократить позиции в бумагах. Поэтому лучшая позиция сейчас - быть в кэше вне рынка", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников говорит, что в середине дня индекс ММВБ, скорее всего, отыграет утреннее снижение и в дальнейшем рынок ожидает боковое движение. Рост котировок маловероятен, поскольку информационный фон остается неблагоприятным. Рост акций нефтегазового сектора будет сдерживать "невнятная" динамика нефтяных цен. "Многие трейдеры займут выжидательную позицию перед сегодняшним решением ФРС США по процентной ставке. Правда, после того как в Штатах вышла провальная статистика по продажам жилья на вторичном рынке, шансы на повышение ставки равны нулю. При негативном развитии событий 28 января индекс ММВБ пробьет поддержку 1470 пунктов и снизится до уровня 1410 пунктов", - заключил А.Верников.

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