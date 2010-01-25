В Петербурге у задержанных членов преступной группы изъяты оружие, взрывчатые вещества и наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга изъяли у двух мужчин огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и наркотические средства. По информации пресс-службы ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники были задержаны 22 января 2010г. в рамках отработки оперативной информации в отношении преступной группы, причастной к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств (СВУ), а также к совершению взрывов на территории региона.

В ходе обысков по месту жительства членов банды были обнаружены самодельный нарезной однозарядный пистолет, ножи кустарного производства, телескопическая дубинка, кастет, барабан от самодельного револьвера и устройство для подачи сигналов. Также в квартирах подозреваемых нашли инициирующее взрывчатое вещество, металлические изделия, которые могут быть использованы в качестве поражающих элементов в СВУ, устройство в виде фотоаппарата, с кустарными доработками и кустарно изготовленное устройство, использующиеся в качестве предохранительно-исполнительного механизма в СВУ. Кроме того, милиционеры изъяли свыше 6 г марихуаны, различные химические вещества, информационные носители с данными о технологии приготовления взрывчатых веществ, литературу экстремистской направленности.

Возбуждены уголовные дела в порядке ч.4 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатых веществ или взрывных устройств).