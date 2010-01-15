"Акрон" (Великий Новгород) увеличил долю в AS Dry Bulk Terminal (Эстония) с 50% до 100%.

ОАО "Акрон" (Великий Новгород) увеличило долю в компании AS Dry Bulk Terminal (Эстония) с 50% до 100%. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай).
AS Dry Bulk Terminal - терминальный комплекс для перевалки минеральных удобрений на территории порта Мууга (Эстония). Компания является одним из самых технически оснащенных и современных терминалов Восточной и Северной Европы. Через терминальный комплекс осуществляется значительная часть экспортных отгрузок минеральных удобрений. Мощность терминала составляет более 2,5 млн т сухих грузов в год.