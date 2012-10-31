Главком ВМФ: Шефство надо "Авророй" брать не будем, она и так входит в ВМФ

Главком ВМФ не намерен брать шефство на "Авророй", поскольку крейсер и так входит в состав Военно-морского флота и официально является музейным комплексом ВМФ.

Главком ВМФ не намерен брать шефство на "Авророй", поскольку крейсер и так входит в состав Военно-морского флота и официально является музейным комплексом ВМФ. Такое "неожиданное" заявление сделал главком флота Виктор Чирков, отвечая на вопрос журналистов о будущем крейсера, переведенного недавно в ведение Центрального Военно-морского музея.



При этом В.Чирков отметил, что для "Авроры" не нужны никакие дополнительные официальные статусы, у нее уже есть свой статус, история и место.



Губернатор города Георгий Полтавченко, присутствующий на встрече, в свою очередь, заявил, что "корабль ждет счастливая судьба".



Отметим, что в последние месяцы предложений по поводу судьбы "Авроры" звучало немало. Кроме шефства главкома ВМФ, предлагалось присвоить кораблю специальный статус по аналогии с президентским полком. Совет Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с соответствующим предложением. При это моряки предлагали не только вернуть "Авроре" статус корабля номер один, но и сохранить на ней военный экипаж.



С другой инициативой выступили некоторые депутаты Законодательного собрания Северной столицы. Они предложили присвоить крейсеру статус официального символа Северной столицы. Однако на сегодняшнем заседании парламента это предложение народные избранники отклонили.



Таким образом судьба крейсера остается по-прежнему туманной. Две недели назад матросы, проходившие срочную службу на "Авроре", покинули крейсер. Согласно приказу Министерства обороны РФ, с 1 августа 2012г. "Аврора" перешла полностью в ведение Центрального Военно-морского музея и крейсеру присвоили статус "военного городка".



На сегодняшний день штат на "Авроре" не утвержден. Экипаж, находящийся сейчас на корабле, это всего лишь 9 гражданских лиц. Охраной крейсера теперь занимается Управление вневедомственной охраны при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.