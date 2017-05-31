Уволенный тренер «Зенита» предъявил клубу финансовые претензии

Мирчи Луческу (Фото: Александр Николаев/Интерпресс )

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу, с которым «Зенит» досрочно расторг контракт, предъявил клубу финансовые претензии в размере 2 млн евро. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации издания, бывший наставник сине-бело-голубых считает, что запрошенная им сумма эквивалентна половине заработной платы, которую он мог получить, если бы «Зенит» не расторг контракт раньше срока.

Луческу, напомним, стал главным тренером «Зенита» в 2016 году. Однако по итогам сезона, клуб занял лишь третье место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы, проиграв бельгийском «Андерлехту».

Как уже писал РБК Петербург, после неудачного выступления «Зенит» сменил генерального директора: место Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба последние десять лет, занял Сергей Фурсенко.

За этим последовала замена главного тренера. На смену Луческу придет итальянец Роберто Манчини.