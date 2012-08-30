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После убийства шейха Дагестана спецслужбы возьмут под контроль русских мусульманок
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После убийства шейха Дагестана спецслужбы возьмут под контроль русских мусульманок
Санкт-Петербург и область, 30 авг 2012, 12:05
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После убийства шейха Дагестана спецслужбы возьмут под контроль русских мусульманок
Спецслужбы РФ планируют взять под особый контроль всех россиянок, принявших ислам.

Спецслужбы РФ планируют взять под особый контроль всех россиянок, принявших ислам. Поводом для этого стал самоподрыв русской террористки-смертницы в доме духовного лидера мусульман. Об этом пишут "Известия".

Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что данная мера обсуждается в руководстве силовых структур. Опрошенные газетой эксперты считают ее антиконституционной и даже чрезмерной, однако в целом согласны, что вновь обращенные мусульманки находятся в зоне риска.

"Наших девушек очень любят мусульмане, потому что из них получаются гораздо более послушные и податливые жены, чем из тех же мусульманок. Боевики особенно любят русских девушек, потому что они становятся абсолютно беззащитными - попадают в чужую социальную среду, не знают социально-этических норм этого народа, их проще запугать и зомбировать", - цитирует издание известного психиатра-криминалиста Михаила Виноградова.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина. По ее мнению, русские женщины, принявшие ислам, обычно очень позитивны и активны, но, потеряв кого-то из близких, они могут стать оружием, "живой бомбой" в руках бандитов.

Противники данной меры называют ее антиконституционной. "Какими нормами закона будут руководствоваться эти люди, желающие взять под контроль новообращенных? Ведь статью в Конституции о свободе совести и вероисповедания никто не отменял", - пояснил свою позицию изданию председатель Духовного управления мусульман азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов.

Напомним, шейх Саид Афанди (Ацаев) был убит 28 августа в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана. Террористка пришла на прием к С.Афанди и привела в действие взрывное устройство, закрепленное на теле. В результате взрыва погибли сам шейх и еще шесть человек, находившихся поблизости, в том числе 11-летний мальчик.

Позднее выяснилось, что смертницей оказалась 30-летняя Аминат Курбанова (в девичестве Алла Сапрыкина). Издание напоминает, что А.Курбанова – далеко не первая россиянка в череде террористок-смертниц. Все они, выйдя замуж за мусульман, приняли ислам и попали под сильное влияние мужей-радикалов.

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