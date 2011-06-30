Массовые демонстрации захлестнули Египет

В столице Египта в результате уличных столкновений манифестантов с силами полиции получили ранения свыше тысячи человек.

В столице Египта в результате уличных столкновений манифестантов с силами полиции получили ранения свыше тысячи человек. Об этом сообщает Reuters. Среди пострадавших сорок сотрудников правопорядка.



Беспорядки на улицах Каира начались в минувший вторник, 28 июня 2011г., и продолжились 29 июня 2011г. Причиной волнений стало недовольство жителями страны отсрочкой начала судебных процессов над соратниками экс-президента Египта Хосни Мубарака. Это столкновение стало одним из самых кровопролитных за последние несколько недель.



"Мы требуем смены режима", - скандировали демонстранты. Силам полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы сдержать натиск протестующих, бросавших в них камни и бутылки с зажигательной смесью.



Высший военный совет Египта на официальной странице в социальной сети Facebook заявил, что беспорядки "призваны посеять раздор между народом и органами госбезопасности, а также дестабилизировать обстановку в стране". В свою очередь, премьер-министр страны Исам Шараф в эфире государственного телевидения сообщил о том, что внимательно мониторит ситуацию и ждет подробного доклада о столкновениях.



Напомним, в воскресенье, 26 июня 2011г., Каирский уголовный суд перенёс на 25 июля слушания по делу бывшего министра внутренних дел Хабиба аль-Адли и его шести подчинённых.