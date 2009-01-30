Б.Обама резко осудил поощрения сотрудникам Wall Street

Президент США Барак Обама резко осудил выплату банковским служащим Wall Street годовых бонусов в размере 18 млрд долл. в период финансового кризиса, передает Associated Press.

Президент США Барак Обама резко осудил выплату банковским служащим Wall Street годовых бонусов в размере 18 млрд долл. в период финансового кризиса, передает Associated Press.

"Это верх безответственности и просто позор", - сказал Б.Обама. Он также заявил, что по его поручению министр финансов США Тимоти Гейтнер свяжется с корпоративными финансовыми лидерами, чтобы донести до них позицию президента США.

Напомним, Б.Обама, вступивший 20 января 2009 года в должность президента США, неоднократно заявлял, что одной из основных задач своей администрации он видит преодоление последствий экономического и финансового кризиса, охватившего США.

План Б.Обамы для стимулирования американской экономики предполагает выделение 544 млрд долл. расходов на инфраструктуру, а также 275 млрд долл. в виде налоговых послаблений для частных лиц и бизнеса.