На эстонской границе у петербуржцев изъяли 300 кг сыра и колбас

Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу и Ленобласти.
Жители Петербурга возвращались на микроавтобусах через автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород». Каждый из туристов вез с собой десятки килограммов продуктов, которые не имели ни разрешения Россельхознадзора на ввоз, ни ветеринарных сопроводительных документов.
В соответствии с нормами международного законодательства всю продукцию вернули обратно в Эстонию.
Напомним, что из Эстонии в Россию один человек может провезти до пяти килограммов готовой продукции (консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты) в заводской упаковке.
Алена Рангаева