На эстонской границе у петербуржцев изъяли 300 кг сыра и колбас

За один день при досмотре багажа петербуржцев, возвращавшихся из Эстонии в Россию, таможенники изъяли 155 килограммов сыра и 143 килограммов колбасных изделий.

Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу и Ленобласти.

Жители Петербурга возвращались на микроавтобусах через автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород». Каждый из туристов вез с собой десятки килограммов продуктов, которые не имели ни разрешения Россельхознадзора на ввоз, ни ветеринарных сопроводительных документов.

В соответствии с нормами международного законодательства всю продукцию вернули обратно в Эстонию.

Напомним, что из Эстонии в Россию один человек может провезти до пяти килограммов готовой продукции (консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты) в заводской упаковке.

Алена Рангаева