Попали под нож: что не построят в Петербурге к ЧМ-2018

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс

В Петербурге завершается инфраструктурная программа, приуроченная к ЧМ-2018. Чиновники утверждают, что все намеченное к мундиалю (в общей сложности восемь объектов) будет готово в срок. Смольный рассчитывал использовать чемпионат как способ решить инфраструктурные проблемы города. Однако на практике выполнены лишь те планы, которые касаются непосредственно ЧМ-2018. От целого ряда проектов, не связанных со спортивным событием, но жизненно необходимых для комфорта горожан, пришлось отказаться. РБК Петербург вспомнил проекты, которые чиновники хотели реализовать к чемпионату мира, но не сумели, или реализовали не так, как планировалось.

Между двумя экспрессами

Одной из ключевых задач в преддверии ЧМ-2018 чиновники Смольного называли улучшение транспортной доступности аэропорта Пулково. В 2015 году городские власти договорились о выделении 10 млрд руб. из федерального бюджета на строительство линии аэроэкспресса до аэропорта. В декабре 2015 года Георгий Полтавченко оценивал стоимость проекта в 16–18 млрд руб., а вероятным соинвестором называл «Группу ЛСР». Но строительство так и не началось. Конкурс на участие в проекте планируется объявить лишь в марте 2018 года, а завершить строительство — в 2021-2022 годах.

Отложено на неопределенный срок и строительство линии легкорельсового трамвая до аэропорта, которая рассматривалась как альтернатива аэроэкспрессу. На реализацию проекта стоимостью около 15 млрд руб. не нашлось средств. На время ЧМ-2018 решено обойтись автобусами-шаттлами.

Схема линии аэроэкспресса в Петербурге (Фото: google.ru/maps)

Как пояснил замминистра транспорта РФ Николай Асаул, причиной торможения проекта стали невнятные приоритеты Смольного в выборе между двумя проектами. «К сожалению, когда формировалась федеральная программа подготовки к Чемпионату мира по футболу, проект аэроэкспресса из нее был исключен по инициативе города. Включить его сейчас крайне затруднительно с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета», — сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

Пять вместо семи

Еще один мегапроект, приуроченный к началу ЧМ-2018, — строительство семи новых станций метрополитена: «Проспект Славы», «Дунайская», «Южная», «Беговая», «Новокрестовская», «Театральная» и «Горный институт».

Строительство станции метро «Новокрестовская» (Фото: КРТИ)

Однако, как следует из комментариев вице-губернатора Игоря Албина, в 2018 году будут сданы только пять станций — «Проспект Славы», «Дунайская», «Южная», «Беговая», «Новокрестовская». Причем пассажиров к началу чемпионата готовы будут принять только две из них — «Новокрестовская» и «Беговая». Про остальные станции, как сообщил недавно Албин, «пока определенно можно говорить» лишь о том, что они откроются для пассажиров в 2018 году.

Не успели

С трудом реализуется и проект строительства скоростной платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». По первоначальному плану, ввод петербургского участка магистрали должен был произойти до начала мундиаля.

Генподряд на почти 140-километровый участок дороги в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Однако в 2016-2017 годах турки стали задерживать выплаты субподрядчикам и отставать от графика строительства. Еще летом 2017 года сообщалось, что трассу, возможно, успеют полностью запустить к началу соревнований. Но в конце ноября глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах сказал, что М-11 будет полностью введена в эксплуатацию осенью 2018 года.

План новой трассы Москва-Петербург (Фото: russianhighways.ru)

Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга. Ее протяженность составит 669 км. В основном она пройдет параллельно существующей дороге М-10 «Россия».

Без лишней экзотики

В Петербурге не были реализованы некоторые проекты, которые, по мнению экспертов, не являются жизненно необходимыми, но могли бы добавить городу экзотики как туристическому центру. Так, в 2013 году чиновники Смольного на заседании Совета по инвестициям одобрили проект по строительству в Петербурге канатной дороги. Она должна была связать стадион на Крестовском острове с Приморским и Василеостровским районами. Объем инвестиций в строительство оценивался в 7,3 млрд руб. Проект предусматривал создание двух линий канатной дороги протяженностью 879 м и 946 м.

Объект планировалось оснастить 18 кабинами вместимостью 35 человек каждая. Проезд по дороге стоил бы туристам и горожанам от 50 до 70 руб.

Инвестором собиралась выступить компания «Ленстрой», затем к проекту планировалось привлечь «Газпром» и продлить дорогу до «Лахта-центра». Однако в итоге все инвесторы от участия в проекте отказались.

Дешево и быстро

Один из проектов, который удалось реализовать в срок, — строительство Яхтенного моста. Однако проект существенно изменился по сравнению с первоначальным вариантом. Ранее в створе Яхтенной улицы планировалось построить разводной двухуровневый мост длиной почти 500 м и шириной 28 м. На первом уровне должны были располагаться траволаторы, дорожки для роллеров, пешеходные зоны. На втором — общественно-рекреационная зона с открытыми террасами, пространством для торговли и культурных мероприятий. Построить мост за 100 млн долл. собиралась британская компания с российскими корнями Spicer Oppenheim Limited.

Яхтенный мост (Фото: stpr.ru)

После корректировки проекта мост стал одноэтажным, а построила его специально для этого созданная Ассоциация строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство». В ассоциацию вошли ОАО «Метрострой», ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД» и ЗАО «ПО «Возрождение».

Стоимость проекта сократилась почти в три раза — до 2 млрд руб. К тому же для бюджета проект, как уже писал РБК Петербург, оказался бесплатным, поскольку был реализован на средства участников ассоциации.

Дорожники пытались получить у администрации президента грант на возведение моста, однако их заявка была отклонена.

Не очень и хотелось

Впрочем, как утверждают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), задачи реализовать все намеченные проекты не было. Согласно требованиям ФИФА, к началу ЧМ-2018 обязательно должны быть построены только восемь объектов, перечисленных в специальном разделе на сайте КРТИ, сообщил РБК Петербург представитель комитета.

Речь, по его словам, идет о развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (сдана в апреле 2017 года), съезде с ЗСД на Васильевский остров в районе набережной Макарова (декабрь 2016 года), Яхтенном мосте, двух станциях метро («Беговая» и «Новокрестовская» — будут сданы в мае), двух этапах строительства набережной Макарова (сдача — в апреле 2018 года), мосте в районе острова Серный (май 2018 года) и реконструкции Тучкова моста (завершена в ноябре 2017 года). Все прочие проекты, в свое время заявленные Смольным, были необязательными, пояснили в КРТИ, поскольку их реализация никак не влияет на транспортную доступность объектов, задействованных в проведении чемпионата.

Красный флажок

Однако в действительности смена приоритетов Смольного может быть связана не столько с требованиями ФИФА, сколько с отсутствием средств на реализацию проектов, полагает эксперт общественного движения «Город и транспорт» Владимир Валдин. «Изначально чиновники рассчитывали строить и эксплуатировать инфраструктурные объекты за счет инвесторов, но инвесторы в очередь не выстраиваются, поскольку у частного бизнеса интерес к таким проектам пропал», — комментирует Валдин.

По его словам, подтверждением тому, что на деньги частных инвесторов в такого рода проектах рассчитывать не приходится, стали проблемы со строительством линии частного трамвая в Красногвардейском районе. Проект, который реализуется консорциумом в составе группы ЛСР и ГК «Лидер», «по объему трудозатрат не соответствует ориентирам по доходности», сказал гендиректор ЛСР Андрей Молчанов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не думаю, что, закончив с трамваем, будем заниматься другими инфраструктурными проектами», — добавил бизнесмен. Это заявление, как считает Валдин, должно стать «красным флажком» для других инвесторов.