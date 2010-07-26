Оппозиция Калининграда готовит митинг за отставку Г.Бооса

В Калининграде прошло первое заседание оргкомитета по проведению 21 августа митинга, основным требованием которого станет отставка губернатора региона Георгия Бооса, сообщает со ссылкой на представителей оппозиции "Коммерсантъ". Дата митинга приурочена к моменту, когда "Единая Россия" должна представить президенту Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы области.

В Калининграде прошло первое заседание оргкомитета по проведению 21 августа митинга, основным требованием которого станет отставка губернатора региона Георгия Бооса, сообщает со ссылкой на представителей оппозиции "Коммерсантъ". Дата митинга приурочена к моменту, когда "Единая Россия" должна представить президенту Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы области.

В организации митинга принимает участие практически весь спектр оппозиционных сил: представители местных отделений политических партий (КПРФ, "Патриоты России", "Яблоко"), федеральных общественных движений ("Солидарность", "Другая Россия", "Левый фронт"), региональных объединений ("Координационный совет представителей инициативных групп Калининграда", "Наш город", клуб болельщиков футбольного клуба "Балтика").

В обладминистрации от комментариев отказались, не стал оценивать ситуацию и глава межрегионального координационного совета "Единой России" по Северо-Западу Сергей Петров.

Напомним, что на прошлой неделе председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что партия власти довольна работой Г.Бооса на посту губернатора и выдвинет его кандидатуру на новый срок. "Единая Россия" объявляла о поддержке калининградского губернатора и зимой, после того как 30 января в Калининграде прошел многотысячный митинг с участием представителей практически всех партий и движений (за исключением "Единой России"). Поводом для акции стало повышение транспортного налога. Но по ходу акции выступления демонстрантов приобрели политический оттенок: антигубернаторские лозунги дополнились антиправительственными. В частности, протестующие потребовали отставки премьера Владимира Путина.