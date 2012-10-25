В Петербурге прорыв трубы с кипятком вынудил эвакуировать жильцов близлежащего дома

Во Фрунзенском районе Петербурга на Софийской улице произошел прорыв трубы горячего водоснабжения.

Во Фрунзенском районе Петербурга на Софийской улице произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу.



Информация об аварии поступила около 2:30 мск 25 октября 2012г. Фонтан воды повредил остекление 7 квартир на 2 и 3 этажах дома 57 по Софийской улице. Жильцы дома были эвакуированы. Как отметили в пресс-службе, наблюдается оседание грунта. В зоне разлива находятся автомобили.



В результате 13 зданий получают тепло и горячую воду по пониженным параметрам.



Отметим, за период с 23 по 24 октября в Петербурге произошли три крупные аварии на теплотрассе в Адмиралтейском, Фрунзенском и Невском районах. Так, около 7:30 мск 24 октября 2012г. произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на проспекте Большевиков у д. 79 в Невском районе. Площадь разлива составила около 50 кв. м. На месте работали аварийные бригады. По данным обслуживающей теплотрассу компании ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", потребители были переподключены на резервные источники водоснабжения.



Вечером 23 октября около 21:30 мск поступило сообщение о прорыве трубы горячего водоснабжения на Бухарестской улице у дома 156. Площадь разлива составила 200 кв. м. Потребителям тепло поступало по пониженными параметрами.



Около 21:00 23 октября мск в Адмиралтейском районе города в районе Курляндской и Дровяной улиц также произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Площадь разлива составила около 200 кв. м. В зоне подтопления оказались несколько легковых автомобилей.



Причины всех аварий устанавливаются.