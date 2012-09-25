В Петербурге снова совершено нападение на работников скорой

В Петербурге проводится проверка по факту избиения сотрудников скорой помощи двумя дебоширами.

В Петербурге проводится проверка по факту избиения сотрудников скорой помощи двумя дебоширами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Вневедомственной охраны ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Инцидент произошел в ночь на 24 сентября 2012г. На Октябрьской набережной двое братьев 37 и 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрались меду собой. После этого они вызвали скорую. Прибывшие по вызову медики предложили пострадавшим проследовать в больницу. Мужчины отреагировали на предложение нанесением врачу побоев. У фельдшера скорой были диагностированы ушибы и ссадины.



Мужчин задержал прибывший на место наряд вневедомственной охраны. По данному факту проводится проверка.



Напомним, это не первый случай избиения сотрудников скорой в Петербурге. 1 сентября 2012г. двое братьев 26 и 30 лет, проходя мимо травмпункта № 51 на проспекте Космонавтов д. 35., шумно себя вели. На замечание работника машины скорой помощи, которая стояла около здания травмпункта, молодые люди отреагировали неадекватно и стали избивать врачей. В результате пострадали мужчина и женщина, оба работники скорой.



Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны разняли драку и задержали нетрезвых хулиганов на месте происшествия.