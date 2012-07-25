Нового премьера Египта нашли без помощи "Братьев-мусульман"

Президент Египта Мохаммад Мурси поручил сформировать правительство министру ирригационных работ переходного правительства Хешаму Кандилу.

Президент Египта Мохаммад Мурси поручил сформировать правительство министру ирригационных работ переходного правительства Хешаму Кандилу. Новый премьер, хотя и известен своей религиозностью, не принадлежит к движению "Братья-мусульмане", сообщает Би-би-си.



После победы на президентских выборах в середине июня сам М.Мурси заявил о выходе из политического крыла этой организации. Глава государства объявил, что ставит себе целью формирование кабинета национального единства.



Имя главы нового правительства М.Мурси обещал назвать до 17 июля 2012г. Задержку с назначением второго человека в стране ряд СМИ связывает с отказом либеральных политиков войти в состав кабинета министров, образовав тем самым коалицию с исламистами.



Х.Кандил, ранее относительно неизвестный египетским избирателям, попал в фокус СМИ месяц назад, когда смог предотвратить публичное самоубийство одного из своих сотрудников. Отчаявшийся мужчина забрался на балкон одного из этажей в здании ведомства и закричал, что собирается прыгнуть вниз.



Глава министерства ирригации смог уговорить своего подчиненного одуматься. После беседы, продолжавшейся на виду у многочисленных собравшихся, несостоявшийся самоубийца согласился спуститься вниз.



М.Мурси стал пятым президентом Египта и первым, кто открыто придерживается исламистских взглядов. Сразу после своего избрания бывший активист "Братьев-мусульман" дал понять, что намерен восстановить дружеские отношения с Ираном и пересмотреть некоторые пункты мирного договора с Израилем. Вместе с тем М.Мурси делал и заявления противоположного рода, призывая египтян, в том числе и исламистов, к общенациональному единству.