Нового премьера Египта нашли без помощи "Братьев-мусульман"

Президент Египта Мохаммад Мурси поручил сформировать правительство министру ирригационных работ переходного правительства Хешаму Кандилу. Новый премьер, хотя и известен своей религиозностью, не принадлежит к движению "Братья-мусульмане", сообщает Би-би-си.
После победы на президентских выборах в середине июня сам М.Мурси заявил о выходе из политического крыла этой организации. Глава государства объявил, что ставит себе целью формирование кабинета национального единства.
Имя главы нового правительства М.Мурси обещал назвать до 17 июля 2012г. Задержку с назначением второго человека в стране ряд СМИ связывает с отказом либеральных политиков войти в состав кабинета министров, образовав тем самым коалицию с исламистами.
Х.Кандил, ранее относительно неизвестный египетским избирателям, попал в фокус СМИ месяц назад, когда смог предотвратить публичное самоубийство одного из своих сотрудников. Отчаявшийся мужчина забрался на балкон одного из этажей в здании ведомства и закричал, что собирается прыгнуть вниз.
Глава министерства ирригации смог уговорить своего подчиненного одуматься. После беседы, продолжавшейся на виду у многочисленных собравшихся, несостоявшийся самоубийца согласился спуститься вниз.
М.Мурси стал пятым президентом Египта и первым, кто открыто придерживается исламистских взглядов. Сразу после своего избрания бывший активист "Братьев-мусульман" дал понять, что намерен восстановить дружеские отношения с Ираном и пересмотреть некоторые пункты мирного договора с Израилем. Вместе с тем М.Мурси делал и заявления противоположного рода, призывая египтян, в том числе и исламистов, к общенациональному единству.