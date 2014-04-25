Стадион на Крестовском могут отобрать у "Зенита"

Смольный может изменить свое решение по поводу передачи нового стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит". Как пишут сегодня "Ведомости", в настоящее время в городском правительстве рассматривается несколько вариантов управления стадионом. В частности, спортивную арену могут передать в управление самому Смольному. Об этом изданию сообщил вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

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Смольный может изменить свое решение по поводу передачи нового стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит". Как пишут сегодня "Ведомости", в настоящее время в городском правительстве рассматривается несколько вариантов управления стадионом. В частности, спортивную арену могут передать в управление самому Смольному. Об этом изданию сообщил вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

Окончательно решение будет принято после того, как будут получены документы на право собственности (не раньше 2016г.).

Ранее СМИ писали о том, что "Зенит-Арена" будет управляться исключительно самим клубом. По данным тех же "Ведомостей", клуб планировал, что сможет зарабатывать около 80 млн евро в год от ее эксплуатации. Кстати, стадион "Петровский" приносит клубу ежегодно около 15 млн евро.

Как ранее сообщало РБК-Петербург, строительство нового стадиона для чемпионата мира по футбола, который пройдет в городах России в 2018г., началось в 2007г. Новый спортивный объект появится на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Первоначально стоимость строительных работ оценивалась в 6,7 млрд руб., а срок сдачи планировался на 2011г.

За несколько лет сроки завершения строительства неоднократно переносились, а стоимость возросла до 43,7 млрд руб. После вмешательства федеральных властей и надзорных органов, а также возбуждения уголовных дел о растратах, стоимость арены упала до 34,9 млрд руб.

Изначально подрядчиком строительства была петербургская компания "Авант". Вскоре контракт с ней был разорван, а новым подрядчиком стал "Трансстрой" (принадлежит Олегу Дерипаске), с которым в ноябре прошлого года был перезаключен новый контракт. Необходимость проведения нового конкурса Смольный объяснил, в первую очередь, истечением срока выполнения работ по последнему действующему контракту. В феврале строители начали подготовку к монтажу крыши стадиона на Крестовском острове. Официальный срок сдачи объекта - 2016г.

Что касается дороговизны спортивной арены, то на это неоднократно обращали внимание местные депутаты. В частности, "яблочник" из Законодательного собрания города Борис Вишневский регулярно говорит, что строить такой дорогой стадион за счет горожан, мягко говоря, неразумно.

Во время обсуждения последних весенних корректировок в бюджет города, которые среди всего прочего предусматривают увеличение финансирования строительства "Зенит-Арены" - на 1 млрд руб., Б.Вишневского заявил: "Я уже устал биться головой о трибуну, объясняя, что он должен строиться не за счет городского бюджета, а за счет федерального бюджета или Газпрома". Депутат возмутился тем, что в городе нет денег на детские сады, а на скоростное строительство стадиона они находятся. Но воззвания народного избранника так и не были услышаны.

Стоит напомнить, что генеральный спонсор и совладелец клуба - "Газпром". Всего у клуба около 20 партнеров и спонсоров, среди них Nike, Audi Russia, OBI, NCC, PepsiCo, УК "Лидер", ЛСР и "Металлоинвест". Через мерчендайзинг, телевидение, мобильные приложения, стадион, радио, социальные сети, печатные издания "Зенит" имеет 1,36 млрд контактов в год, сообщается в презентации клуба со ссылкой на данные расчета спонсорского контракта Nike. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2012 г. выручка ЗАО "ФК "Зенит" составила 4,57 млрд руб., убыток - 701 млн руб.