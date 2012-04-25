Выборы президента США: в соперники Б.Обаме пробивается экс-губернатор Массачусетса М.Ромни

Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни упрочил свое лидерство в гонке за право баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.

Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни упрочил свое лидерство в гонке за право баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Как сообщает Би-би-си, "умеренный политик" выиграл праймериз еще в пяти штатах.



За М.Ромни отдали свои голоса делегаты-"слоны" из Коннектикута, Род-Айленда, Делавэра, Пенсильвании и Нью-Йорка. Его главный после схода с дистанции Рика Санторума соперник, консерватор Ньют Гингрич, ранее заявил, что намерен "переосмыслить" ход своей избирательной кампании в случае неудачи 24 апреля 2012г.



Накануне М.Ромни выступил с речью перед своими сторонниками из штата Нью-Гэмпшир. Кандидат обратил внимание избирателей на то, что нынешний глава Белого дома Барак Обама не сумел выполнить предвыборные обещания, данные им в 2008г. По словам М.Ромни, в период правления Б.Обамы жителям США не стало легче "сводить концы с концами". Кроме того, им по-прежнему нелегко приобрести недвижимость или скопить на достойную пенсию.



До праймериз 24 апреля у М.Ромни было 698 голосов делегатов, у отказавшегося от участия в выборах Р.Санторума – 260, у Н.Гингрича – 137 и еще 75 – у конгрессмена Рона Пола. Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в сумме один из этих политиков должен набрать 1 тыс. 144 голоса.



Как отмечают американские СМИ, республиканские праймериз повысили рейтинг нынешнего президента США Б.Обамы. На сегодняшний день ему отдают предпочтение 53% избирателей. Между тем, по предварительным данным, за М.Ромни готовы голосовать только 43%. Остальные голоса распределились между Р.Санторумом, Р.Полом и Н.Гингричем - 38, 12 и 6% соответственно.