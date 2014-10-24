Напавший на петербургских полицейских водитель мог быть наркоманом

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту трагического происшествия на площади Восстания. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Напомним, сегодня днем на площади Восстания за нарушение правил дорожного движения сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Subaru. Водитель машины, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, напал на двух полицейских, нанеся им удары ножом в губу и шею. Сотрудники полиции несколько раз выстрелили в нападавшего. В результате он погиб.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства происшедшего.

По результатам проводимой по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доследственной проверки будет принято процессуальное решение.