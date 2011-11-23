Экскурсионный автобус врезался в ограждения петербургской КАД

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) произошла авария с участием экскурсионного автобуса.

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) произошла авария с участием экскурсионного автобуса.



Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября 2011г. около 10:30 мск в районе съезда с кольцевой автодороги на Софийскую ул. (Фрунзенский район Петербурга). Экскурсионный автобус с пожилыми пассажирами врезался в ограждение моста.



Одна из пассажирок получила травмы и была отправлена в больницу. На месте происшествия работают бригады врачей скорой помощи, которые осматривают остальных пассажиров.