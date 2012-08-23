Россия испытывает острую нехватку специалистов по ВТО

Россия испытывает острую нехватку кадров, специализирующихся на отношениях со Всемирной торговой организацией (ВТО). Восполнить ее удастся не ранее чем через пять лет. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в РБК директор Российской ассоциации производителей сельхозтехники, член рабочей группы по технологической модернизации сельского хозяйства и сельхозмашиностроению при правительстве РФ Евгений Корчевой.
По его словам, таких специалистов и в России, и в странах Таможенного союза недостаточно. "Мы обратились в институты и поняли, что готовых специалистов мы увидим лет через пять. Причем это будут специалисты достаточно "зеленые", еще не с набитой рукой", - посетовал Е.Корчевой.
Одним из решений данной проблемы на первом этапе является обращение к услугам иностранных консультантов. Однако, по словам Е.Корчевого, "выяснилось, что это достаточно недешево, среднегодовой контракт на специальное защитное расследование стоит от 1 млн евро". "Это достаточно крупные деньги для среднего бизнеса. Может, для металлургических компаний - это копейки, а для среднего и мелкого бизнеса - это большая сумма", - полагает эксперт.
В свою очередь, заместитель директора департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Екатерина Майорова добавила, что в России сейчас существуют три института, которые разработали программу по тематике ВТО - это Санкт-Петербургский университет, Государственный университет управления и Высшая школа экономики. "Я думаю, что это станет хорошей базой для того, чтобы нарастить необходимый кадровый резерв", - сказала представитель МЭР.
Президент Союза зернопроизводителей Павел Скурихин в ходе пресс-конференции привел в пример Китай, "который к моменту вступления в ВТО уже располагал несколькими тысячами специалистов, чтобы вести эти переговоры". "Для России это, на мой взгляд, было бы более практично. Но, так или иначе, мы будем включаться в эту работу, в том числе, и со стороны союзов для того, чтобы полноценно представлять РФ в переговорах уже в рамках ВТО. Я надеюсь, что мы сможем достаточно оперативно подготовить своих специалистов", - сказал он.
Напомним, 22 августа 2012г. вступил в силу Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994г. Таким образом, в этот день Российская Федерация официально стала 156-м государством - участником Всемирной торговой организации.
Отметим, что до этого дня РФ оставалась последней крупной мировой экономикой, не входящей в ВТО. Основной целью деятельности организации является снижение барьеров в международной торговле, упразднение таможенных пошлин и импортных квот. На сегодня в ВТО состоят 80% стран мира, на их долю приходится 97% мирового торгового оборота. На основе доли страны в мировом торговом обороте рассчитывается взнос страны - участницы в ВТО.
Соглашение о вступлении России в ВТО устанавливает "четкие правила внешней торговли с понятным алгоритмом их применения", отмечал ранее министр экономического развития РФ Андрей Белоусов. "Это обеспечивает стабильность внешнеторгового режима и предсказуемость правовых условий для экономических операторов, то есть для российских компаний, российских и зарубежных инвесторов, то есть гарантии, что они будут работать по одинаковым правилам и у себя дома, и других странах", - отмечал глава Минэкономразвития.
Снижение тарифной защиты является основным фактором риска для развития отраслей. Наиболее серьезные последствия может нанести снижение уровня таможенно-тарифной защиты рынка мяса, зерна, молока, сельхозмашиностроения, которое может повлечь рост импорта и, как следствие, сокращение отечественного производства, рабочих мест, прежде всего на предприятиях с низким технологическим уровнем и высокой себестоимостью выпускаемой продукции.
В связи с этим в правительстве разрабатывался ряд законопроектов, направленных на защиту наиболее уязвимых отраслей. Были введены переходные периоды для либерализации доступа на рынок, которые составляют 2-3 года, по наиболее чувствительным товарам - 5-7 лет. К чувствительным отраслям, в которых могут возникнуть определенные экономические и финансовые сложности в связи с новыми условиями, члены рабочей группы по ратификации отнесли автомобильную промышленность, сельское хозяйство, сельхозмашиностроение и легкую промышленность.
По мнению экспертов, пока рано судить о том, как вступление России в организацию повлияет на экономику страны. Первые выводы можно будет сделать через 5-7 лет, когда закончится действие промежуточных соглашений, предполагающих постепенную либерализацию торговли с зарубежными государствами. Став членом ВТО, Россия, в свою очередь, получает рычаги и механизмы воздействия на партнеров за рубежом. По экспертным оценкам, среди российских отраслей основными бенефициарами от вступления России в ВТО станут металлургия, химическая и угольная промышленность, транспорт, грузоперевозки, торговля и финансовая сфера. Больше всего от вступления в ВТО пострадают машиностроение (больше других - производители грузовых автомобилей), пищевая и легкая промышленность.