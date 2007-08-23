В Новгородской обл. в ДТП погибли два госавтоинспектора

В Новгородской области в результате столкновения служебной автомашины ГИБДД с иномаркой погибли три человека, в том числе два сотрудника милиции. Об этом РБК сообщили в областном УВД.

В Новгородской области в результате столкновения служебной автомашины ГИБДД с иномаркой погибли три человека, в том числе два сотрудника милиции. Об этом РБК сообщили в областном УВД.

Авария произошла накануне, 22 августа, около 22:00 мск на федеральной трассе Москва - Санкт-Петербург. В УВД уточнили, что по неустановленной причине водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где в это время двигались "Жигули" патрульный службы ГИБДД.

В результате находившийся за рулем "Жигулей" инспектор ДПС ОГИБДД УВД Новгородской области и следовавший с ним инспектор того же подразделения, а также водитель иномарки от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Заметим, что на дорогах Петербурга и Ленобласти вчера также было зафиксировано несколько серьезных происшествий с человеческими жертвами. В региональном отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что в общей сложности в них погибли три человека. Кроме того, за минувшие сутки нарядами дорожно-постовой службы в Петербурге и области задержаны 24 нетрезвых водителя.