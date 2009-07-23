Мэр побратима Петербурга облачился в нацистскую форму

Мэр румынского города Констанца, который является побратимом Санкт-Петербурга, Новороссийска и Одессы, шокировал общественность, появившись на людях в форме генерала вермахта времен нацистской Германии. Немецкую форму надел и его 13-летний сын, сообщает газета "Коммерсантъ".

Мэр румынского города Констанца, который является побратимом Санкт-Петербурга, Новороссийска и Одессы, шокировал общественность, появившись на людях в форме генерала вермахта времен нацистской Германии. Немецкую форму надел и его 13-летний сын, сообщает газета "Коммерсантъ".

В этом скандальном наряде Раду Мазаре появился во время показа мод в Констанце. Шокированным зрителям он объяснил, что вдохновился образами из фильма "Операция Валькирия". На этом он не остановился и продолжил рассказывать, что всегда восхищался немецкой военной формой, а также жесткой дисциплиной, царившей в немецкой армии во времена Адольфа Гитлера.

Интересно, что Р.Мазаре ранее не раз приезжал в сильно пострадавшие во время войны Санкт-Петербург и Новороссийск, где его встречали как дорогого гостя. Теперь же в администрации этих городов царит замешательство, как теперь принимать попавшего в скандальную историю мэра.

В интервью газете председатель комитета по внешним делам Санкт-Петербурга Александр Прохоренко выразил недоумение по поводу поступка Р.Мазаре, но заявил, что он не должен повлиять на подготовку договора между двумя городами. Представитель городского парламента по международным связям Ватаняр Ягья в свою очередь предложил сначала получить полную информацию об инциденте, а уже потом подумать о жесткой ответной реакции.

В администрации Новороссийска от комментариев и вовсе отказались.

В МИД РФ выразили непонимание поступком мэра Констанцы.

Стоит отметить, что однозначно жесткую позицию по поводу действий Р.Мазаре заняла еврейская религиозная община Санкт-Петербурга, чей руководитель Марк Грубарг призвал городские власти прекратить встречи с мэром Констанцы.