Глава Карелии разберется с разговорчивым министром

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен поручил провести служебную проверку достоверности высказываний министра экономического развития региона Валентина Чмиля о якобы неперспективности инвестиционного потенциала республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Фото: Худилайнен/gov.karelia.ru

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен поручил провести служебную проверку достоверности высказываний министра экономического развития региона Валентина Чмиля о якобы неперспективности инвестиционного потенциала республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Слова В.Чмиля были опубликованы в ряде СМИ. Речь шла о судьбе крупнейшего предприятия, судьба которого может сказаться на будущем всей Карелии. "И если некоторые средства массовой информации сделали это выступление публичным – пусть это останется на их совести", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Никому не позволительно ставить под сомнение перспективы развития Республики Карелия, подтвержденные поручениями президента и председателя правительства Российской Федерации в последние два месяца. Уже в первом полугодии 2013г. начнутся конкретные мероприятия, связанные с развитием Карелии. За слова, ставящие под сомнение будущее Карелии, должен отвечать любой чиновник, даже министр. Неприкасаемых нет", - приводит пресс-служба слова А.Худилайнена.

Как сообщали местные СМИ, в конце прошлой недели на закрытом заседании, посвященном судьбе Кондопожского ЦБК, В.Чмиль заявил, что Республика Карелия сегодня не интересна никому, что она всегда была дотируемым и невыгодным регионом. Кроме природных ресурсов ничего привлекательного здесь нет, якобы сказал министр.