Автомобили Opel и Chevrolet могут снова подорожать

Автомобили марки Opel в России с февраля 2009 году могут повыситься в цене еще на 5-7%. Об этом РБК сообщил источник в автодилерском бизнесе Санкт-Петербурга.

Автомобили марки Opel в России с февраля 2009 году могут повыситься в цене еще на 5-7%. Об этом РБК сообщил источник в автодилерском бизнесе Санкт-Петербурга.

По данным источника, увеличение цен будет произведено в связи с продолжающейся девальвацией рубля и недостаточным повышением цены на автомобили данной марки с нового года (в среднем на 10%). Кроме того, ожидается повышение цен на автомобили Chevrolet Captiva и Tahoe.

Напомним, что с нового года все ведущие автомобильные бренды объявили о повышении цен на машины, продаваемые в России. По некоторым брендам подорожание составило 20%. Рост цен объясняется девальвацией рубля по отношению к бивалютной "корзине".

Кроме того, с 12 января вступило в силу постановление правительства РФ "О внесении изменений в Таможенный тариф в отношении некоторых моторных транспортных средств". В соответствии с ним, абсолютный размер ставки пошлины на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя составит от 1,2 до 5,8 евро за 1 куб. см. Ранее для автомобилей со сроком эксплуатации от 3 до 7 лет пошлина устанавливалась из расчета 1-3 евро за 1 куб. см объема двигателя.