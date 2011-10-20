Н.Саркози отказался комментировать рождение дочери

Президент Франции Николя Саркози, накануне ставший отцом в четвертый раз, не намерен делать никаких официальных заявлений по случаю рождения дочери.

Президент Франции Николя Саркози, накануне ставший отцом в четвертый раз, не намерен делать никаких официальных заявлений по случаю рождения дочери. Он считает это личным делом своей семьи, а потому проигнорировал журналистов, собравшихся накануне у больницы La Muette в XVI округе Парижа.



Третья супруга Н.Саркози, певица и фотомодель Карла Бруни была доставлена в родильное отделение клиники вечером 19 октября 2011г. В это время президент Франции находился в Германии с другой женщиной – канцлером Ангелой Меркель. Главы государств обсуждали пути выхода из европейского финансового кризиса.



После переговоров Н.Саркози незамедлительно вылетел в Париж и отправился в больницу к своей 43-летней супруге, родившей девочку. Президент покинул клинику после полуночи, не пообщавшись с собравшимися журналистами.



Напомним, первые сообщения о беременности первой леди Франции появились в начале мая 2011г. Позже отец французского президента Пал Саркози подтвердил сообщения СМИ и выразил надежду, что К.Бруни родит дочь.



В интервью, записанном незадолго до родов, жена президента заявила, что не знает пола ребенка. "Мы организовали все так, чтобы это было большим сюрпризом", - отметила К.Бруни.



Отметим, что у Н.Саркози уже есть три сына от первых двух браков – Пьер, Жан и Луи. Президент Франции женился на итальянской фотомодели и певице К.Бруни 2 февраля 2008г., однако общих детей у них не было. В 2001г. итальянка родила сына от 23-летнего студента Рафаэля Энтовена. Среди прежних ее возлюбленных значатся такие личности, как лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер, актеры Венсан Перес и Кевин Костнер, блюзмен Эрик Клэптон.