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Опознан один из боевиков, напавших на парламент Чечни
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Опознан один из боевиков, напавших на парламент Чечни
Санкт-Петербург и область, 20 окт 2010, 18:12
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Опознан один из боевиков, напавших на парламент Чечни
Опознан один из боевиков, которые 19 октября совершили нападение на парламент Чеченской Республики в Грозном. Как сообщил журналистам глава МВД региона Руслан Алханов, террористом оказался 22-летний уроженец Сунженского района Чечни Муслим Чичканов. С 2009 года он являлся членом незаконных вооруженных формирований.

Опознан один из боевиков, которые 19 октября совершили нападение на парламент Чеченской Республики в Грозном. Как сообщил журналистам глава МВД региона Руслан Алханов, террористом оказался 22-летний уроженец Сунженского района Чечни Муслим Чичканов. С 2009 года он являлся членом незаконных вооруженных формирований.

Личности двух других террористов, участвовавших в нападении на здание чеченского парламента, в данный момент устанавливаются, добавил Р.Алханов.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что к атаке боевиков на законодательное собрание могут быть причастны полевые командиры, отколовшиеся от банды Доку Умарова летом 2010 года.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что нападение на парламент организовал бывший премьер-министр Ичкерии, лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. "Я не сомневаюсь, что это пьяница и алкоголик Ахмед Закаев и его покровители в Лондоне и других западных столицах. Я хочу сказать, что ничего они не добьются. Чеченская Республика состоялась. Это мирный и стабильный регион", - заявил Р.Кадыров.

Напомним, накануне в здание парламента Чеченской Республики сумели прорваться трое боевиков. Один из террористов подорвал себя, в результате чего погиб сотрудник парламента и два милиционера. Еще 17 человек получили ранения. В момент нападения в здании находился спикер Дукуваха Абдурахманов, однако его удалось своевременно эвакуировать.

Операцией по освобождению здания парламента руководил лично Р.Кадыров. После перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов двое оставшихся в живых боевиков совершили самоподрыв.

Отметим, что А.Закаев, которого Р.Кадыров обвинил в причастности к теракту, 19 октября был заочно арестован судом города Ессентуки. Кроме того, А.Закаев был повторно объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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