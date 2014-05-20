Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,72 EUR Нал. 70,57 69,74 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8888,10 -683,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
День Петербурга: поющие гости ПМЭФ и танцующий флаг России
Лента новостей
Главные роли Олега Табакова. Видео 23:12, Общество  След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ не стал принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика
День Петербурга: поющие гости ПМЭФ и танцующий флаг России
Санкт-Петербург и область, 20 мая 2014, 16:51
0
День Петербурга: поющие гости ПМЭФ и танцующий флаг России
Через неделю, 27 мая, жители Петербурга будут отмечать День города. В этом году в Северной столице пройдет более 150 праздничных мероприятий, посвященных 311-летию города. Основные торжества начнутся уже в субботу, 25 мая.
Фото: gov.spb.ru

Через неделю, 27 мая, жители Петербурга будут отмечать День города. В этом году в Северной столице пройдет более 150 праздничных мероприятий, посвященных 311-летию города. РБК-Петербург напоминает, что основные торжества начнутся уже в субботу, 25 мая.

С корабля на бал

Власти надеются, что в этом году вместе с горожанами праздничное настроение разделит небывалое число гостей Северной столицы. Напомним, что перед Днем города пройдет еще одно масштабное для Петербурга событие – Международный экономический форум (22-24 мая). А это мероприятие традиционно привлекало в город множество иностранных гостей.

Кстати, сегодня вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи, курирующий сферу культуры, высказал неожиданное мнение, что иностранцы, приехавшие на форум, останутся отпраздновать и День города. Правда, пока мало что предвещает массовые гуляния толпы участников ПМЭФа 27 мая - ведь в свете последних событий на Украине множество иностранцев отказались принимать участие в форуме, а в гостиницах говорят о массовом снятии брони и пустующих комнатах.

Общегородской ансамбль песни и пляски

Но власти города настроены оптимистично. В конце концов, праздник они готовят не только для гостей Петербурга, но и для самих горожан. И поразить своих земляков они планируют если не оригинальностью, то хотя бы масштабностью действ. Так, 24 мая в 12:00 мск на Исаакиевской площади выступит сводный хор из 5 тыс. голосов. Хор будет состоять из профессионалов и любителей. В основном, вокальным талантом петербуржцев порадуют ветераны и студенты. Возраст самого маленького исполнителя – 7 лет, а самого старшего – 92 года. Как отметил В.Кичеджи, в прошлом году в хоре участвовали около 4370 вокалистов. Благодаря этому Петербург даже поставил рекорд, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Кстати, организаторов выступления ждал в этом году приятный сюрприз, рассказал В.Кичеджи. "Желание спеть выразили сами участники Петербургского международного экономического форума", - сказал вице-губернатор. Они будут исполнять песни под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

Тех, кто в субботу не сможет насладиться выступлением сводного хора, власти порадуют еще одним хоровым номером. В воскресенье, 25 мая, в 14:00 мск на Биржевой площади выступит еще один сводный хор - из 700 вокалистов. Его участниками станут школьники 56 гимназии. В их исполнении петербуржцы услышат "Беловежскую пущу", "Калинку" и другие известные песни.

Поразить зрителей петербургские власти решили не только песнями, но и плясками. В 17:00 мск на участке Невского проспекта от Садовой улицы до реки Мойки стартует проект "Танцующий Невский". В ней примут участие 4 тыс. участников хореографических коллективов. Проект состоит из пяти композиций: все начнется с "Вальса цветов" из балета "Щелкунчик", далее будут исполнены две современные композиции, затем самые маленькие горожане станцуют "Танец маленьких утят" и русский народный танец. Как отметила координатор проект "Танцующий Невский" Татьяна Ванчакова, танцоры будут одеты в футболки цветов российского флага. "Таким образом, если снимать сверху, можно будет увидеть километровый флаг России", - сказала она.

А вечером, в 21:00 мск, на Дворцовой площади пройдет гала-концерт звезд мировой оперы и балета "Праздник классического искусства на Дворцовой". По словам организаторов, на сцене будут исполнены фрагмент из знаменитой оперы "Кармен" и неаполитанские песни. Кроме того, в концерте примут участие известные танцевальные коллективы: Театр балета Бориса Эйфмана и Мадридский балет. Среди гостей – обладательница меццо-сопрано Элина Гаранча, звезда театра "Ла Скала" Массимо Джордано и другие.

Открытая книга

Одним из главных событий праздничных дней станет открытие 23 мая в Манеже IX Санкт-Петербургского книжного салона. Организаторы рассчитывают, что салон посетят в этом году от 150 тыс. до 200 тыс. горожан. В нем примут участие такие писатели, как Михаил Веллер, Александр и Николь Гратовски, Денис Драгунский, Андрей Кивинов, Лев Лурье, Александра Маринина, Андрей Максимов, Мария Семенова, Олег Рой и другие.

В эти же дни на Манежной площади пройдет I фестиваль литературы и чтения под названием "Санкт-Петербург – открытая книга". В рамках фестиваля планируется выступление клуба бардовской песни, литературно-музыкальный концерт на основе романа "Призрак оперы" Гастона Леру и выступление местных исполнителей. А рядом с Михайловским манежем в "Зеленом шатре" все желающие смогут получить уроки речевой культуры, уроки по сочинительству и уроки литературного перевода.

Не доросли еще...

А вот любителей петербургского театра в этом году ждет разочарование - прошлогодняя акция, когда жители города на Неве могли посетить любое представление всего за 10 рублей, в этом году не повторится. Такое решение председатель комитета по культуре Смольного Василий Панкратов объяснил тем, что в прошлом году были зафиксированы факты спекуляции - и многие люди, пришедшие в рамках акции на спектакли, вели себя не лучшим образом. Как сказал чиновник, "публика была не совсем театральная". Видимо, предположил Панкратов, "мы не доросли до того, чтобы открывать двери всем".

Зато в течение всего 27 мая петербуржцы смогут побывать за кулисами любого театра. Там будут проходить экскурсии для всех желающих узнать, как создается шум ветра и шум дождя. Предварительная запись на экскурсии открывается с 20 мая.

Справедливости ради стоит отметить, что многие петербуржцы не горят желанием отметить День рождения своего города в самом Петербурге - как показывают прошлые годы, напуганные толпами туристов, коренные жители стараются зачастую уехать в эти дни на дачу или в какое-нибудь небольшое турне, чтобы провести эти дни в тишине и покое.

Теги: День города , РБК-Петербург , спб
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Финские магазины закрываются на праздники Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.