День Петербурга: поющие гости ПМЭФ и танцующий флаг России

Через неделю, 27 мая, жители Петербурга будут отмечать День города. В этом году в Северной столице пройдет более 150 праздничных мероприятий, посвященных 311-летию города. Основные торжества начнутся уже в субботу, 25 мая.

Фото: gov.spb.ru

Через неделю, 27 мая, жители Петербурга будут отмечать День города. В этом году в Северной столице пройдет более 150 праздничных мероприятий, посвященных 311-летию города. РБК-Петербург напоминает, что основные торжества начнутся уже в субботу, 25 мая.

С корабля на бал

Власти надеются, что в этом году вместе с горожанами праздничное настроение разделит небывалое число гостей Северной столицы. Напомним, что перед Днем города пройдет еще одно масштабное для Петербурга событие – Международный экономический форум (22-24 мая). А это мероприятие традиционно привлекало в город множество иностранных гостей.

Кстати, сегодня вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи, курирующий сферу культуры, высказал неожиданное мнение, что иностранцы, приехавшие на форум, останутся отпраздновать и День города. Правда, пока мало что предвещает массовые гуляния толпы участников ПМЭФа 27 мая - ведь в свете последних событий на Украине множество иностранцев отказались принимать участие в форуме, а в гостиницах говорят о массовом снятии брони и пустующих комнатах.

Общегородской ансамбль песни и пляски

Но власти города настроены оптимистично. В конце концов, праздник они готовят не только для гостей Петербурга, но и для самих горожан. И поразить своих земляков они планируют если не оригинальностью, то хотя бы масштабностью действ. Так, 24 мая в 12:00 мск на Исаакиевской площади выступит сводный хор из 5 тыс. голосов. Хор будет состоять из профессионалов и любителей. В основном, вокальным талантом петербуржцев порадуют ветераны и студенты. Возраст самого маленького исполнителя – 7 лет, а самого старшего – 92 года. Как отметил В.Кичеджи, в прошлом году в хоре участвовали около 4370 вокалистов. Благодаря этому Петербург даже поставил рекорд, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Кстати, организаторов выступления ждал в этом году приятный сюрприз, рассказал В.Кичеджи. "Желание спеть выразили сами участники Петербургского международного экономического форума", - сказал вице-губернатор. Они будут исполнять песни под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

Тех, кто в субботу не сможет насладиться выступлением сводного хора, власти порадуют еще одним хоровым номером. В воскресенье, 25 мая, в 14:00 мск на Биржевой площади выступит еще один сводный хор - из 700 вокалистов. Его участниками станут школьники 56 гимназии. В их исполнении петербуржцы услышат "Беловежскую пущу", "Калинку" и другие известные песни.

Поразить зрителей петербургские власти решили не только песнями, но и плясками. В 17:00 мск на участке Невского проспекта от Садовой улицы до реки Мойки стартует проект "Танцующий Невский". В ней примут участие 4 тыс. участников хореографических коллективов. Проект состоит из пяти композиций: все начнется с "Вальса цветов" из балета "Щелкунчик", далее будут исполнены две современные композиции, затем самые маленькие горожане станцуют "Танец маленьких утят" и русский народный танец. Как отметила координатор проект "Танцующий Невский" Татьяна Ванчакова, танцоры будут одеты в футболки цветов российского флага. "Таким образом, если снимать сверху, можно будет увидеть километровый флаг России", - сказала она.

А вечером, в 21:00 мск, на Дворцовой площади пройдет гала-концерт звезд мировой оперы и балета "Праздник классического искусства на Дворцовой". По словам организаторов, на сцене будут исполнены фрагмент из знаменитой оперы "Кармен" и неаполитанские песни. Кроме того, в концерте примут участие известные танцевальные коллективы: Театр балета Бориса Эйфмана и Мадридский балет. Среди гостей – обладательница меццо-сопрано Элина Гаранча, звезда театра "Ла Скала" Массимо Джордано и другие.

Открытая книга

Одним из главных событий праздничных дней станет открытие 23 мая в Манеже IX Санкт-Петербургского книжного салона. Организаторы рассчитывают, что салон посетят в этом году от 150 тыс. до 200 тыс. горожан. В нем примут участие такие писатели, как Михаил Веллер, Александр и Николь Гратовски, Денис Драгунский, Андрей Кивинов, Лев Лурье, Александра Маринина, Андрей Максимов, Мария Семенова, Олег Рой и другие.

В эти же дни на Манежной площади пройдет I фестиваль литературы и чтения под названием "Санкт-Петербург – открытая книга". В рамках фестиваля планируется выступление клуба бардовской песни, литературно-музыкальный концерт на основе романа "Призрак оперы" Гастона Леру и выступление местных исполнителей. А рядом с Михайловским манежем в "Зеленом шатре" все желающие смогут получить уроки речевой культуры, уроки по сочинительству и уроки литературного перевода.

Не доросли еще...

А вот любителей петербургского театра в этом году ждет разочарование - прошлогодняя акция, когда жители города на Неве могли посетить любое представление всего за 10 рублей, в этом году не повторится. Такое решение председатель комитета по культуре Смольного Василий Панкратов объяснил тем, что в прошлом году были зафиксированы факты спекуляции - и многие люди, пришедшие в рамках акции на спектакли, вели себя не лучшим образом. Как сказал чиновник, "публика была не совсем театральная". Видимо, предположил Панкратов, "мы не доросли до того, чтобы открывать двери всем".

Зато в течение всего 27 мая петербуржцы смогут побывать за кулисами любого театра. Там будут проходить экскурсии для всех желающих узнать, как создается шум ветра и шум дождя. Предварительная запись на экскурсии открывается с 20 мая.

Справедливости ради стоит отметить, что многие петербуржцы не горят желанием отметить День рождения своего города в самом Петербурге - как показывают прошлые годы, напуганные толпами туристов, коренные жители стараются зачастую уехать в эти дни на дачу или в какое-нибудь небольшое турне, чтобы провести эти дни в тишине и покое.