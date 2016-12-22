Петербуржцы стали больше тратить на бытовые услуги

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За год расходы петербуржцев на бытовые услуги и содержание квартир увеличились в полтора раза. По данным сервиса Яндекс.Деньги, если в 2016 году житель города потратил на эти цели в среднем 80,6 тыс. руб., то в 2017 — 124 тыс. руб. В исследовании учитывались онлайн-платежи за коммунальные услуги, охрану дома, телевидение, телефон, интернет. Помимо этого, аналитики отследили расходы на товары для дома и ремонта в период с марта 2017 года по февраль 2018 и за аналогичный период годом ранее.

Как сообщают авторы исследования, больше всего в структуре онлайн-расходов выросли траты на оплату ЖКУ (в 3,4 раза) и на охрану (в 3 раза). При этом средний разовый платеж за коммунальные услуги составил 3690 руб. (+80% год к году), за телевидение — 1570 руб. (+21%), за телефон — 680 руб. (+3%), за интернет — 570 руб. (+4%).

Жители Петербурга также стали активнее покупать в интернете товары для дома и ремонта. За год число покупок товаров для дома выросло в 3,4 раза, для ремонта — в 8,8 раза. Сумма среднего чека при покупке товаров для дома составила 5220 руб. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), товаров для ремонта — 9350 руб. (рост в три раза).

Как ранее писал РБК Петербург, с 1 июля 2018 года в Северной столице изменятся тарифы на коммунальные услуги. Как следует из документа, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, индекс роста коммунальных платежей (предел допустимого роста) в Петербурге составит 6% — это максимальный показатель среди всех субъектов РФ.

Как пояснил СМИ председатель комитета по тарифам Смольного Дмитрий Коптин, с июля 2018 года стоимость горячей воды для петербуржцев вырастет на 4%, а средний прирост по коммунальным платежам составит 5%.