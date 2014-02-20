У известного петербургского дилера отобрали полсотни машин

В Петербурге арестовано имущество одного из крупных автодилеров - "РРТ Северо-Запад". Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по городу.

Фото: РБК

В Петербурге арестовано имущество одного из крупных автодилеров - "РРТ Северо-Запад". Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по городу.

Автодилер задолжал физическим и юридическим лицам более 100 млн руб., однако руководство компании никаких мер для погашения долга не принимало, говорится в сообщении.

В результате в трех автосалонах приставы наложили арест на 52 автомобиля: на улице Савушкина и на Пулковском шоссе по 7 машин, а на Выборгском шоссе - сразу 38 автомобилей Subaru. Также подверглось аресту компьютерное оборудование, офисная техника и мебель, находящаяся в офисах должника. В ближайшее время специалисты проведут оценку арестованного имущества, а затем реализуют его в счет погашения задолженности.

Ранее сообщалось, что автохолдинг РРТ начал распродавать дилерские центры. По состоянию на 14 февраля РРТ продал дилерский центр Hyundai в Вологде компании "Скарт", официальному дилеру Lada, за 200 млн руб. Автоцентр Skoda в Казани РРТ хочет продать казанскому "Акос" за 170 млн руб. Также холдинг предлагает за 110 млн руб. недостроенный автоцентр Skoda на Таллинском шоссе с участком в 1,9 га и рассматривает возможность продажи двух автоцентров Hyundai в Петербурге. "Раньше мы активно расширялись, но потом потеряли динамику, появились проблемы с клиентами, и акционеры приняли решение концентрировать бизнес вокруг основных брендов и продавать региональные центры", - говорит ранее основной акционер и гендиректор РРТ Олег Барабанов.

Автохолдинг в последнее время пребывает в кризисе. С начала 2013г. у компании возникли проблемы с поставками авто, кроме того, активная экспансия по России привела к большой долговой нагрузке.

Поэтому было принято решение сокращать портфель брендов. Сначала компания продала пять автоцентров GM - два в Петербурге и по одному в Вологде, Казани и Набережных Челнах, они находились в залоге у банка "Санкт-Петербург". Этими центрами с конца 2013 г. занимается компания "Р-Моторс", которой управляет как раз бывший компаньон О.Барабанова - один из соучредителей автохолдинга "РРТ" Андрей Ивойлов.

В конце прошлого года он продал 7% своих акций О.Барабанову и решил создать собственный бизнес по продаже автомобилей General Motors. Как ранее рассказал РБК сам предприниматель, сейчас под брендом "Р-Моторс" он арендует два автоцентра в Петербурге и по одному в Казани, Набережных Челнах и Вологде, через которые и продает автомобили GM. Как считают эксперты, подобное поведение акционеров можно рассматривать как корпоративную модель выхода холдинга из кризиса. По мнению адвоката Михаила Ильина ("S&K Вертикаль"), образование нового юрлица - довольно стандартная процедура, когда компания не может рассчитаться по своим долгам. Такие действия направлены на сохранение бизнеса, действовать который будет от другого имени. Однако, замечает эксперт, подобные мероприятия не являются панацеей, так как проблемы компании, которая имеет непогашенные долги, сохраняются. По всей видимости, именно этим объясняется желание РРТ поскорее продать свои автоцентры.