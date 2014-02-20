Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,55 EUR Нал. 70,62 69,62 USD Бирж. 56,95 +0,29 EUR Бирж. 70,16 +0,41 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9251,20 +38,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,62 -1,33% DJIA 25208,58 -0,50% Nasdaq 7598,55 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
У известного петербургского дилера отобрали полсотни машин
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
У известного петербургского дилера отобрали полсотни машин
Санкт-Петербург и область, 20 фев 2014, 12:13
0
У известного петербургского дилера отобрали полсотни машин
В Петербурге арестовано имущество одного из крупных автодилеров - "РРТ Северо-Запад". Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по городу.
Фото: РБК

В Петербурге арестовано имущество одного из крупных автодилеров - "РРТ Северо-Запад". Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по городу.

Автодилер задолжал физическим и юридическим лицам более 100 млн руб., однако руководство компании никаких мер для погашения долга не принимало, говорится в сообщении.

В результате в трех автосалонах приставы наложили арест на 52 автомобиля: на улице Савушкина и на Пулковском шоссе по 7 машин, а на Выборгском шоссе - сразу 38 автомобилей Subaru. Также подверглось аресту компьютерное оборудование, офисная техника и мебель, находящаяся в офисах должника. В ближайшее время специалисты проведут оценку арестованного имущества, а затем реализуют его в счет погашения задолженности.

Ранее сообщалось, что автохолдинг РРТ начал распродавать дилерские центры. По состоянию на 14 февраля РРТ продал дилерский центр Hyundai в Вологде компании "Скарт", официальному дилеру Lada, за 200 млн руб. Автоцентр Skoda в Казани РРТ хочет продать казанскому "Акос" за 170 млн руб. Также холдинг предлагает за 110 млн руб. недостроенный автоцентр Skoda на Таллинском шоссе с участком в 1,9 га и рассматривает возможность продажи двух автоцентров Hyundai в Петербурге. "Раньше мы активно расширялись, но потом потеряли динамику, появились проблемы с клиентами, и акционеры приняли решение концентрировать бизнес вокруг основных брендов и продавать региональные центры", - говорит ранее основной акционер и гендиректор РРТ Олег Барабанов.

Автохолдинг в последнее время пребывает в кризисе. С начала 2013г. у компании возникли проблемы с поставками авто, кроме того, активная экспансия по России привела к большой долговой нагрузке.

Поэтому было принято решение сокращать портфель брендов. Сначала компания продала пять автоцентров GM - два в Петербурге и по одному в Вологде, Казани и Набережных Челнах, они находились в залоге у банка "Санкт-Петербург". Этими центрами с конца 2013 г. занимается компания "Р-Моторс", которой управляет как раз бывший компаньон О.Барабанова - один из соучредителей автохолдинга "РРТ" Андрей Ивойлов.

В конце прошлого года он продал 7% своих акций О.Барабанову и решил создать собственный бизнес по продаже автомобилей General Motors. Как ранее рассказал РБК сам предприниматель, сейчас под брендом "Р-Моторс" он арендует два автоцентра в Петербурге и по одному в Казани, Набережных Челнах и Вологде, через которые и продает автомобили GM. Как считают эксперты, подобное поведение акционеров можно рассматривать как корпоративную модель выхода холдинга из кризиса. По мнению адвоката Михаила Ильина ("S&K Вертикаль"), образование нового юрлица - довольно стандартная процедура, когда компания не может рассчитаться по своим долгам. Такие действия направлены на сохранение бизнеса, действовать который будет от другого имени. Однако, замечает эксперт, подобные мероприятия не являются панацеей, так как проблемы компании, которая имеет непогашенные долги, сохраняются. По всей видимости, именно этим объясняется желание РРТ поскорее продать свои автоцентры.

Теги: РРТ , автодилер , спб
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
РРТ избавляется от своих дилерских центров Санкт-Петербург и область
В крупный петербургский автосалон нагрянули приставы Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.