Российские пограничники запустят электронную очередь на финской границе

Вскоре на российско-финской границе в выборгском направлении может быть организована электронная очередь. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Росграницы. Ранее этот вопрос обсуждался на совещании Управления Росграницы, петербургского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы и комитета по транспорту правительства Ленобласти.

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Вскоре на российско-финской границе в выборгском направлении может быть организована электронная очередь. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Росграницы. Ранее этот вопрос обсуждался на совещании Управления Росграницы, петербургского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы и комитета по транспорту правительства Ленобласти.

Для того, чтобы организовать электронную очередь, необходимы участки земли под автомобильный логистический накопитель как для грузового транспорта, так и для легкового.

Участники совещания признали, что в настоящее время если территории пунктов пропуска Торфяновка и Брусничное позволяют создать дополнительную инфраструктуру, то на пункте пропуска Светогорск для таких целей следует решить вопрос по выбору земельных участков.

Участники постоянной рабочей группы согласовали вопрос о проведении регулярных рабочих встреч по подготовке к реализации проекта внедрения электронной очереди.

Недавно стало известно о запуске финнами электронной системы предварительного бронирования очереди при пересечении границы. Эксперимент начнется на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа (с российской стороны - Торфяновка) весной 2014г.

Записаться на пересечение границы можно будет заранее как на специальном сайте, так и по телефону. На первых порах электронная очередь будет использоваться только в направлении России и только для легкового транспорта. В будущем система, возможно, распространится и на грузовой транспорт. Проблемой для грузового транспорта пока является отсутствие зон ожидания рядом с пограничным пунктом.

Во время эксперимента система будет бесплатной, однако финская сторона не исключает в дальнейшем введения платы за предварительную запись.