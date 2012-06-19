Российский лайнер, направлявшийся в Данию, вернулся в Шереметьево из-за неполадок

Российский лайнер Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Копенгаген (Дания) вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за неполадок на борту.

Российский лайнер Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Копенгаген (Дания) вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за неполадок на борту. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел 18 июня около 22:00 мск.



На борту SSJ-100 находились 60 человек. "Пассажиры были размещены в гостинице и вылетели одним из ближайших рейсов сегодня утром", - добавил представитель аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.



Напомним, это не первый за последнее время инцидент с самолетом Sukhoi SuperJet. В День Победы, 9 мая, потерпел крушение SSJ-100 в Индонезии. Лайнер пропал с экранов радаров примерно в 40 морских милях от аэропорта Джакарты. Он выполнял демонстрационный полет в рамках первого в истории современной отечественной авиации road show пассажирского самолета.



Сначала лайнер участвовал в выставке KADEX-2012 в Казахстане, 5 мая побывал в Пакистане, а 7 мая - в Мьянме. Затем презентация SSJ-100 должна была состояться в Лаосе и Вьетнаме. Демонстрационный полет, в ходе которого исчез Sukhoi SuperJet, был уже вторым в Индонезии. Первый прошел в штатном режиме.



Крушение лайнера произошло, когда он направлялся на посадку. Представители индонезийских служб аэропорта рассказали, что пилоты запросили разрешения снизиться с 3 тыс. до 1 тыс. м. На высоте около 2 тыс. м SSJ-100 пропал с экранов радаров. При этом экипаж не сообщал о каких-либо неполадках, а установленный на борту аварийный маяк системы КОСПАС-SARSAT не подал сигнала о столкновении самолета с поверхностью.



Позже СМИ предположили, что SSJ-100 мог потерпеть крушение в Индонезии из-за решения командира лайнера Александра Яблонцева совершить опасный маневр. Из расшифровки записей переговоров экипажа следует, что о сближении с горой Салак (именно в нее в итоге врезался самолет) первого пилота предупреждала не только бортовая автоматика, но и штурман лайнера.