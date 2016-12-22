Крупное ДТП с поездом в Петербурге стало причиной уголовных дел

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В Петербурге после столкновения скоростного поезда «Ласточка» с пассажирским автобусом задержан дежурный по станции Зеленогорск. Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ст. 293 УК РФ (халатность).

В отношении дежурной по переезду, которая была допрошена в качестве подозреваемой по второму уголовному делу, возбужденному по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, утром 17 февраля шедшая из Петербурга в Выборг «Ласточка» столкнулась с пассажирским автобусом MAN. Следствие установило, что при въезде автобуса на железнодорожный переезд перед ним поднялись плиты УЗП и опустились шлагбаумы, которые не позволили автобусу покинуть переезд. В автобусе находились 15 пассажиров, которым удалось покинуть его до столкновения с поездом.

В результате столкновения автобус и головной вагон электрички получили значительные повреждения. Водитель автобуса получил ранения, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В СК отмечают, что столкновение произошло из-за «ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО «РЖД», которые должны были контролировать соблюдение правил безопасности движения.