Выборы нового мэра столицы покажут в эфире ТВЦ и в сети

Выборы мэра Москвы в городской думе покажут в прямом эфире телеканала ТВ-Центр. Кроме того, трансляцию голосования организовать официальный интернет-портал столичного парламента. Об этом РБК сообщили в Мосгордуме, добавив, что сейчас решается вопрос о трансляции в прямом эфире церемонии инаугурации нового градоначальника.

Выборы мэра Москвы в городской думе покажут в прямом эфире телеканала ТВ-Центр. Кроме того, трансляцию голосования организовать официальный интернет-портал столичного парламента. Об этом РБК сообщили в Мосгордуме, добавив, что сейчас решается вопрос о трансляции в прямом эфире церемонии инаугурации нового градоначальника.

Заседание Мосгордумы, где планируется рассмотреть кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы, состоится в ближайший четверг, 21 октября 2010 года, в 12:00 мск. Голосование депутатов будет тайным. Новый мэр может принять присягу уже в день выборов - в 18:00 мск в здании московской мэрии.

Отметим, ранее обладающая большинством голосов в парламенте столицы "Единая Россия" заявила, что поддержит кандидатуру С.Собянина, внесенную на рассмотрение Мосгордумы президентом РФ Дмитрием Медведевым в конце прошлой недели.

В список потенциальных претендентов на пост мэра, представленный главе государства той же "Единой Россией", входили также министр транспорта РФ Игорь Левитин, губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр столицы Валерий Шанцев и исполняющий обязанности первого заместителя мэра столицы Людмила Швецова.

Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков был отстранен от должности указом президента РФ 28 сентября 2010 года "в связи с утратой доверия". На период до вступления в должность нового мэра обязанности руководителя столичной администрации исполняет первый заместитель градоначальника Владимир Ресин.