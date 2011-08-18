Производителей поддельной "Виагры" и "Но-шпы" судят в Ленобласти

В Ленинградской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех предпринимателей, обвиняемых о производстве контрафактных лекарственных препаратов.

В Ленинградской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех предпринимателей, обвиняемых о производстве контрафактных лекарственных препаратов.



По мнению следствия, злоумышленники с января 2009г. по май 2011г. от имени ООО "НПФ "Фаркос" организовали в поселке им.Морозова Всеволожского района Ленобласти производство контрафактных лекарственных препаратов.



Обвиняемые использовали товарные знаки "Ламизил", "Виагра", "Кавинтон", "Но-шпа", "Предуктал МВ", "Биофарм", "Эссенциале форте Н", "Таривид".



Ни лицензий на фармацевтическую деятельность, ни договоров с правообладателями товарных знаков, ни заключений органов контроля на соответствие помещений установленным требованиям у "фармацевтов" не было.



Все трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование товарного знака, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба).



Кроме того, один из "фармацевтов" обвиняется по ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Как руководитель, он получил на счета организации 34 млн руб., после чего перечислил их на личный счет, не задекларировав в налоговом отчете.