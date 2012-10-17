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Гол Р.Широкова с 11-ти принес россиянам победу в матче против Азербайджана
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Гол Р.Широкова с 11-ти принес россиянам победу в матче против Азербайджана
Санкт-Петербург и область, 17 окт 2012, 10:13
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Гол Р.Широкова с 11-ти принес россиянам победу в матче против Азербайджана
Гол Романа Широкова с одиннадцати принес победу сборной России в отборочном матче Чемпионам мира-2014 против Азербайджана (1:0).

Гол Романа Широкова с одиннадцати принес победу сборной России в отборочном матче Чемпионам мира-2014 против Азербайджана (1:0). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Матч российская сборная начала неспешно, позволив гостям провести несколько атак, которые закончились ничем. Однако к 15 минуте сборная Азербайджана вела 0:4, правда всего лишь по угловым.

После стартового отрезка команда России взяла инициативу в свои руки и провела ряд опасных атак, в одной из которых Александр Кержаков с линии штрафной попал в перекладину. До конца первого тайма преимущество нашей команды вылилось в три желтые карточки у соперника, однако счет так и остался ничейным.

Второй период начался с замены Виктора Файзулина на Дениса Глушакова. В первые минуты после выхода на поле игрок московского "Локомотива" дважды отметился дальними ударами по воротам Камрана Агаева. Однако вратарь гостей был надежен.

Вскоре тренер хозяев Фабио Капелло сделал очередную замену по позиции: вместо Александра Самедова вышел Владимир Быстров. За десять минут до конца А.Кержакова сменил Алан Дзагоев, который не играл в предыдущем матче. После замен игра у ворот гостей оживилась.

Македонский судья не назначил чистый пенальти за фол на Александре Ещенко. Вскоре быстрая атака правым флангом привела к прорыву Быстрова по правому флангу, который был остановлен недозволенным приемом на линии штрафной. Судья указал на "точку" и Широков был точен.

Финальный свисток возвестил о том, что Сборная России с 12 очками уходит на зимний перерыв лидером группы F. Напомним, что следующий матч команда Ф.Капелло проведет 22 марта следующего года на выезде против сборной Северной Ирландии.

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