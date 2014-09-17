Авторынок Петербуга просел на четверть

Автодилеры Петербуга потеряли четверть доходов

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Продажи автомобилей в Петербурге в августе 2014г. упали на 24%. Эксперты говорят, что это самое глубокое падение с начала года. Несмотря на усиливающееся снижение спроса, иностранным производителям все же удалось увеличить цены на свою продукцию - как рассказали РБК российские дилеры, цены на автомобили иностранных марок выросли на 0,3-5%.

Эффект утилизации

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в августе 2014г. сократились на 24% к августу прошлого года и составили 12,8 тыс. штук. Как сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб", это рекорд падения в текущем году.

С начала года в Петербурге было продано 121,4 тыс. машин, что на 7% меньше, чем в январе-августе 2013г. На первом месте по объему продаж за восемь месяцев находятся, как и ранее, автомобили Renault (11,4 тыс. авто). На второе место вышла KIA (9,5 тыс.), вытеснив на третью строчку VolksWagen (9,4 тыс.) - "серебряного призера" предыдущих семи месяцев. В сообщении агентства отмечается, что продажи автомобилей немецкого бренда второй месяц подряд падают почти на 40%, а остановка производства в Калуге на две недели в сентябре не дает повода для роста в ближайшее время.

По мнению гендиректора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, столь громкое падение в августе – результат того, что потребитель надеялся на старт одной из программ государственной поддержки и откладывал покупку автомобиля. С другой стороны, по словам эксперта, поводов для бурного роста авторынка в текущем году не будет независимо от того, действуют программы стимулирования продаж или нет.

"Неразбериха со стартом программы утилизации автомобилей еще больше усугубит падение продаж в сентябре. На негативном результате первого осеннего месяца скажется относительно высокая база прошлого года, когда уже активно работали меры государственной поддержки по стимулированию автокредитования и было продано почти 19 тыс. автомобилей", - прогнозирует М.Чаплыгин.

Проценты роста

В условиях низких продаж иностранные автопроизводители все же сумели поднять цены на машины в России. По итогам опроса компаний, представленных на российском авторынке, удалось выяснить,что стоимость иномарок выросла от 0,5 до 5%.

С начала года цены на автомобили Mercedes, уже представленные на рынке, выросли в среднем на 3,5%. Volvo не переписывала ценники до середины июня, а затем подняла цены всего на 1–1,5%. Цены на машины Ford выросли в среднем на 5% с начала года. В течение 2014 года цены на семь моделей Toyota были подняты на 0,4–3%.

По мнению директора практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers Сергея Литвиненко, если ослабление рубля будет носить долгосрочный характер, производители наверняка увеличат цены, но уже на машины следующего модельного года и не более чем на 3–7%. Отметим, что с начала года рубль ослабел к доллару на 15,2%, к евро - на 9,7%.