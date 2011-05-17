Доллар подешевел на открытии на 5 коп., евро подорожал на 10 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). Евро в начале торговой сессии, наоборот, немного подорожал.



Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 28,1098 руб./долл., что на 5 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 28,0751 руб./долл., максимальные - 28,1475 руб./долл.



Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 39,8783 руб./евро, что на 10 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,855 руб./евро, максимальные - 39,909 руб./евро.



Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:30 мск составляла 33,3981 руб., что на 2 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что основное внимание инвесторов в эти дни приковано к заседанию министров финансов стран ЕС, и к основной из тем обсуждения - сроков и объемов помощи Греции и Португалии. На этом фоне наблюдается повышенное внимание к европейской валюте, отразившееся в замедлении падающего тренда к доллару. "Однако арест главы МВФ с весьма недвусмысленным обвинением, и возможный "эффект домино" с участием долговых стран, спровоцированный одним слабым звеном в цепочке, заставляют инвесторов проявлять выжидательную настороженность", - поясняет эксперт.



По его словам, российский рубль в текущей ситуации отыгрывает внешний негативный фон, слабеющие котировки нефти и отток капитала с рискованных, развивающихся рынков. "Впрочем, все факторы для сохранения растущей тенденции в среднесрочной перспективе остаются в силе", - подчеркнул А.Матросов.



Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 17 мая 2011г., составляет 28,1220 руб./долл., курс евро - 39,6830 руб./евро.