Источник: В.Сурков не желает работать в кресле С.Нарышкина

Источник РБК в окружении Владислава Суркова рассказал, что неделю назад ему было сделано предложение возглавить администрацию президента РФ.

Источник РБК в окружении Владислава Суркова рассказал, что неделю назад ему было сделано предложение возглавить администрацию президента РФ. Однако чиновник якобы отказался идти на повышение.



После ухода Сергея Нарышкина с поста руководителя ведомства В.Сурков был назначен исполняющим обязанности главы администрации.



Основными кандидатами на должность главы президентской администрации эксперты называют вице-премьера РФ, руководителя аппарата правительства Вячеслава Володина и Наталью Тимакову, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Медведева.



Причиной кадровых перестановок в Кремле стал переход С.Нарышкина, возглавлявшего список "Единой России" по Ленинградской области на парламентских выборах, на работу в Госдуму. 15 декабря 2011г. стало известно, что он принял решение не отказываться от мандата. Политологи прочат С.Нарышкину пост спикера нижней палаты парламента после того, как Госдуму покинул ее бывший председатель Борис Грызлов.



Отметим, что вместе с С.Нарышкиным в Госдуму решил перейти другой влиятельный представитель партии власти – вице-премьер Александр Жуков. Он также считается одним из претендентов на должность спикера.