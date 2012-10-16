Финский инвестор приостановил создание индустриального парка в Ленобласти

Финская компания Industry Park East Management приостановила реализацию проекта "Индустриальный парк Морозова" в Ленинградской обл.

Финская компания Industry Park East Management приостановила реализацию проекта "Индустриальный парк Морозова" в Ленинградской обл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, причиной приостановки стало то, что финские государственные органы не смогли подобрать подходящий инвестиционный инструмент для участия в новой сервисной концепции IPEM.



"Участие правительства Финляндии было очень важным условием осуществления проекта, так как оно заявляло о своей поддержке с самого начала. В 2010 году во время встреч глав правительств России и Финляндии, а также премьер-министров стран, обе стороны высказывали интерес к проекту и намерение его поддержать", - подчеркнули в компании.



Ранее сообщалось, что в феврале 2012г. Industry Park East Management Ltd. и правительство Ленобласти подписали соглашение о строительстве в регионе индустриального парка. Акционерами компании-застройщика выступили крупные финские промышленные компании Konecranes и Rautaruukki. Комплексное управление территорией возьмет на себя ООО "Индустриальный парк Морозова" - дочерняя компания Industry Park EastManagement Ltd. в России.



Индустриальный парк предназначен для размещения средних и малых предприятий металлообработки и легкого машиностроения. Участок для него расположен в поселке им.Морозова Всеволожского района и занимает площадь 33 га. К территории участка подходит действующий железнодорожный подъезд. Есть возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, также рядом расположена котельная.



Планируется, что первая очередь строительства - 5 тыс. кв. м - производственных площадей будет сдана в 2013г. Пять компаний смогут начать свою работу в парке в 2014г. К 2016г. число компаний - резидентов парка, а вместе с ними и площадь арендуемых помещений должны увеличиться втрое.