Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,54 EUR Нал. 70,67 69,61 USD Бирж. 56,86 +0,20 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9207,70 -400,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,78 -1,08% DJIA 25211,45 -0,49% Nasdaq 7606,74 +0,61% FTSE 7214,76 -0,13%
Д.Рогозин планирует развивать космическую отрасль, "работая локтями"
Лента новостей
Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество
Д.Рогозин планирует развивать космическую отрасль, "работая локтями"
Санкт-Петербург и область, 16 июл 2012, 18:22
0
Д.Рогозин планирует развивать космическую отрасль, "работая локтями"
Новая стратегия развития космической отрасли в России будет представлена руководству страны до конца года.

Новая стратегия развития космической отрасли в России будет представлена руководству страны до конца года. Об этом сегодня на совещании в Горках сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сейчас, по словам вице-премьера, разрабатывается соответствующий документ - об основах политики в космической отрасли РФ. В нем будут рассмотрены вопросы реформирования отрасли, оптимизации производства, а также способы выхода из узкого сегмента "космического ямщика", в котором, по словам Д.Рогозина, сейчас пребывает Россия.

Как сообщил вице-премьер, коммерческие пуски ракет занимают всего 3% от всех космических услуг, существующих на рынке. "Нам нужно расширить эти плечи, локтями хорошенько поработать", - метафорично выразился вице-премьер. "Мозгами тоже неплохо бы", - подсказал ему председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, принимавший доклад.

Д.Рогозин также предложил Д.Медведеву посетить строительную площадку космодрома "Восточный" в Амурской области. По его словам, сейчас там идут полномасштабные земляные работы, и к осени уже "будет, что посмотреть конкретно". Он также передал премьер-министру приглашение от Федерального космического агентства (Роскосмос) посетить Байконур во время следующего пилотируемого запуска, запланированного на октябрь 2012г.

Во время доклада Д.Рогозин сообщил об успешном запуске 32-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), состоявшемся накануне с Байконура. "Ракета-носитель отработала штатно, корабль выведен на целевую орбиту в пределах норм", - доложил он, добавив, что стыковка корабля со станцией намечена на 08:52 мск 17 июля.

Кроме того, вице-премьер доложил, что на 22 июля 2012г. намечен запуск корабля "Союз-ФГ", на борту которого - спутник оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, что, по словам Д.Рогозина, крайне важно, особенно с учетом трагической ситуации на юге России.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.