Д.Рогозин планирует развивать космическую отрасль, "работая локтями"

Новая стратегия развития космической отрасли в России будет представлена руководству страны до конца года.

Новая стратегия развития космической отрасли в России будет представлена руководству страны до конца года. Об этом сегодня на совещании в Горках сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.



Сейчас, по словам вице-премьера, разрабатывается соответствующий документ - об основах политики в космической отрасли РФ. В нем будут рассмотрены вопросы реформирования отрасли, оптимизации производства, а также способы выхода из узкого сегмента "космического ямщика", в котором, по словам Д.Рогозина, сейчас пребывает Россия.



Как сообщил вице-премьер, коммерческие пуски ракет занимают всего 3% от всех космических услуг, существующих на рынке. "Нам нужно расширить эти плечи, локтями хорошенько поработать", - метафорично выразился вице-премьер. "Мозгами тоже неплохо бы", - подсказал ему председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, принимавший доклад.



Д.Рогозин также предложил Д.Медведеву посетить строительную площадку космодрома "Восточный" в Амурской области. По его словам, сейчас там идут полномасштабные земляные работы, и к осени уже "будет, что посмотреть конкретно". Он также передал премьер-министру приглашение от Федерального космического агентства (Роскосмос) посетить Байконур во время следующего пилотируемого запуска, запланированного на октябрь 2012г.



Во время доклада Д.Рогозин сообщил об успешном запуске 32-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), состоявшемся накануне с Байконура. "Ракета-носитель отработала штатно, корабль выведен на целевую орбиту в пределах норм", - доложил он, добавив, что стыковка корабля со станцией намечена на 08:52 мск 17 июля.



Кроме того, вице-премьер доложил, что на 22 июля 2012г. намечен запуск корабля "Союз-ФГ", на борту которого - спутник оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, что, по словам Д.Рогозина, крайне важно, особенно с учетом трагической ситуации на юге России.