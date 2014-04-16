Судья простил прибившего себя к Красной площади художника

Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве против петербургского художника-акциониста Петра Павленского, который в ноябре 2013г. прибил себя к Красной площади. Об этом РБК сообщил адвокат Павленского Рамиль Ахметгалиев.

Фото: Кадр видео Грани.ру

Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве против петербургского художника-акциониста Петра Павленского, который в ноябре 2013г. прибил себя к Красной площади. Об этом РБК сообщил адвокат Павленского Рамиль Ахметгалиев.

По словам Ахметгалиева, "уголовное дело в целом не стоило возбуждать, можно было разобраться на стадии проверки". Адвокат добавил, что "как самовыражаются художники может нравиться или нет, но это не повод оценивать их работы уголовным кодексом".

Ходатайство о прекращении уголовного дела было направлено в декабре 2013г. - защита ссылалась на статью 44 Конституции РФ и указывала на то, что акция на Красной площади была художественным перфомансом.

Дело против Павленского было возбуждено в середине ноября 2013г., почти сразу после его акции на Красной площади. Арестовывать Павленского не стали, однако взяли с него подписку о невыезде.

Ранее РБК-Петербург сообщало, что свою акцию художник из Санкт-Петербурга устроил в ноябре 2013г. Он вышел на Красную площадь, разделся догола и прибил себя к брусчатке. Помешать ему никто не успел, а прибывшим на место происшествия полицейским оставалось только накрыть скандалиста одеялом, отцепить его от площади и отправить в больницу.

П.Павленский объяснил, что своими действиями выразил протест против "индифферентности и фатализма современного российского общества".

Отметим, что П.Павленский не раз устраивал скандальные акции: он обматывал себя колючей проволокой возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга и зашивал себе рот возле храма Христа Спасителя. Последним по времени перфомансом художника стала акция в поддержку Майдана в центре Петербурга. Художник возвел баррикаду из покрышек на Малом Конюшенном мосту (рядом с храмом Спаса на Крови) и поджег ее. После этой акции против художника также было заведено дело о хулиганстве, однако 25 февраля он был оправдан Дзержинским районным судом Петербурга.