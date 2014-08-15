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Сенную площадь ждет перестройка
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Сенную площадь ждет перестройка
Санкт-Петербург и область, 15 авг 2014, 11:36
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Сенную площадь ждет перестройка
Дирекция транспортного строительства Смольного объявила конкурс на реконструкцию Сенной площади. Как сообщается в материалах госзаказа, максимальная стоимость контракта составляет 1 млрд 210 млн руб.
Фото: wikimedia.org

Дирекция транспортного строительства Смольного объявила конкурс на реконструкцию Сенной площади. Как сообщается в материалах госзаказа, максимальная стоимость контракта составляет 1 млрд 210 млн руб.

Согласно конкурсной документации, источником финансирования работ являются средства бюджета Петербурга, выделенные на программу сохранения исторического центра. Итоги конкурса планируется подвести 16 сентября 2014г., срок выполнения работ - до конца 2016г.

Как сообщалось ранее, проект реконструкции был подготовлен несколько лет назад архитектурным бюро "Суарт". Он предполагает частичный снос торговых павильонов и прокладку нескольких пешеходных переходов под площадью. Эти меры призваны развести пешеходные потоки и максимально увеличить транспортные возможности Сенной площади. То есть проезжая часть будет расширена за счет пешеходной зоны и частичной ликвидации торговых точек.

Центральная часть Сенной площади расширится с пяти полос (три полосы в сторону площади Репина и две в сторону Невского проспекта) до четырех полос в каждую сторону. Крайние полосы в обе стороны будут использоваться для автобусов и маршруток, здесь же появятся остановки общественного транспорта. Далее транспортные потоки будут, как и прежде, распределяться между Московским проспектом, переулком Гривцова и Садовой улицей. Отличие будет состоять в том, что Московский проспект будет отделен от Сенной площади двумя островками безопасности, минуя которые автотранспорт будет выезжать непосредственно на боковую магистраль. На участке примыкания движение останется четырехполосным (по две полосы в каждую сторону). Кроме того, через всю Сенную площадь по выделенной линии будет ходить трамвай, а выходы на посадку будут осуществляться через подземные переходы.

По данным комитета по управлению городским имуществом, сейчас площадки под торговлю на Сенной площади у города арендует только одна компания - ООО "Океан", но проблем с ней возникнуть не должно - договор с компанией подразумевает возможность расторжения в одностороннем порядке по предварительному уведомлению.

Стоит напомнить, что проект реконструкции площади также подразумевает строительство храма Успения Пресвятой Богородицы, который будет располагаться прямо на месте выхода из вестибюля станции "Сенная площадь". Но власти пока не нашли источник финансирования этого проекта, ведь ранее Министерство культуры отказалось оплачивать эти работы. Зато все, похоже, ясно с другой составной частью проекта - строительством торгового центра "Пик-2" на углу с улицей Ефимова. По словам компании-инвестора проекта "Петромир", принадлежащей Михаилу Мирилашвили, проект строительства полностью готов. Здание, спроектированное в классическом стиле, полностью закроет собой "Пик". Стоимость проекта не разглашается.

Сенная площадь - одна из центральных площадей Северной столицы, расположенная на пересечении Московского проспекта и Садовой улицы. Название площадь получила в конце XVIII в. из-за того, что на этом месте продавалось сено. В 1952г. площадь была переименована в площадь Мира, а 1 июля 1992г. ей вернули первоначальное название. Ранее в центре площади стоял храм Успения Пресвятой Богородицы. Но он был снесен для строительства метро "Сенная" в 1961г.

Реконструкция площади началась в 2003г., именно тогда вместо стихийных ларьков на площади появились торговые павильоны, а в память о снесенной Успенской церкви была выстроена часовня.

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