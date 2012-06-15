Moody's понизило кредитные рейтинги крупных европейских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги трех французских банков, бельгийской банковской группы и люксембургского банка.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги трех французских банков, бельгийской банковской группы и люксембургского банка, говорится в сообщении агентства.



Перспективная кредитная оценка французского Credit Industriel et Commercial (CIC) была понижена с baa1 до baa2. Субординированные долговые рейтинги французских Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) и того же CIC были снижены с А1 до Ваа1. Рейтинг по долговым обязательствам и депозитам банка BPCE был понижен сразу на две ступени - с Аа3 до А2. По всем рейтингам прогноз — "стабильный".



Одновременно Moody's понизило долгосрочный рейтинг по долговым обязательствам и депозитам бельгийской банковской группы KBC Group на две ступени - с А2 до Ваа1; краткосрочный рейтинг группы понижен с Prime-1 до Prime-2. Прогноз по рейтингам — "стабильный".



Рейтинг по долговым обязательствам и депозитам люксембургского Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat был понижен с Aaa до Аа1 со "стабильным" прогнозом.



Ранее сообщалось, что Moody's понизило долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам пяти нидерландских банков. Понижение затронуло Rabobank Nederland - до Aa2, ABN Amro Bank - до A2, Lease Plan - до Baa2, SNS - о Baa2. Прогноз по всем рейтингам оставлен "стабильный". Рейтинг ING Bank N.V. был понижен до A2 с "негативным" прогнозом.



Таким образом, 15 июня стало настоящей "черной пятницей" для европейских банков, всего сегодня Moody's понизило рейтинги 10 европейских банков. Ранее международные рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's понизили рейтинги целого ряда итальянских и испанских банков.



Moody's предупреждает, что в случае выхода Греции из зоны евро ожидается дальнейшее снижение рейтингов европейских кредиторов. Судьба Греции определится в ходе внеочередных парламентских выборов в Греции, намеченных на 17 июня 2012г.