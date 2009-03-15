"Зенит" снова открыл сезон ничьей со "Спартаком"

Футбольный сезон в национальном первенстве для питерского "Зенита", как и в прошлом году, начался матчем с московским "Спартаком". Как и год назад, "сине-бело-голубые" не сумели обыграть соперника.

Футбольный сезон в национальном первенстве для питерского "Зенита", как и в прошлом году, начался матчем с московским "Спартаком". Как и год назад, "сине-бело-голубые" не сумели обыграть соперника.

Напомним, прошлый сезон в премьер-лиге "зенитовцы" открывали дома. Игра на "Петровском" с московским Спартаком завершилась нулевой ничьей и оказалась достаточно жесткой: арбитр показал игрокам каждой команды по три желтых карточки.

На этот раз питерцы заработали три "горчичника", еще два раза серьезно нарушили правила соперники.

Противостояние "Зенита" со "Спартаком" не зря называли центральным матчем первого тура футбольного первенства России. Игра действительно оказалась зрелищной. Счет был открыт уже на второй минуте поединка: гол в ворота Вячеслава Малафеева забил Иван Саенко, успешно сработавший на добивании.

Спустя некоторое время питерцы сравняли счет, однако гол не был засчитан: судья Станислав Сухина из Малаховки посчитал, что в момент атаки капитан "Зенита" Анатолий Тимощук атаковал вратаря московской команды.

По-настоящему отыграться "зенитовцы" сумели на 17-й минуте матча. Вероятно, гол Погребняка станет лучшим в первом туре: нападающий "Зенита" сумел точно и мощно пробить штрафной, находясь в 30 метрах от ворот противника.

Оставшееся время изобиловало голевыми моментами с обеих сторон, однако счет сохранился до конца встречи. Заметим, что если тренер "Спартака" использовал три замены, то наставник питерцев придерживался своей обычной манеры – все 11 игроков "Зенита" провели на поле свыше 90 минут.

Стоит отметить, что в воскресном матче дебютировал 30-летний защитник "Зенита" Фернандо Мейра. Можно констатировать, что игрок сборной Португалии пока не продемонстрировал особых талантов, но и не допустил ни одной серьезной ошибки.