В Британии домохозяйки открыли агентство по спасению лука

В Великобритании открылась частная служба по "усыновлению" маринованного лука.

В Великобритании открылась частная служба по "усыновлению" маринованного лука. Теперь каждый желающий за 6,99 фунта может спасти овощ от одиночества и страданий, которые тот испытывает, сидя в банке, пишет британская газета Metro.



Идея открыть подобное агентство появилась после посещения паба. Четыре домохозяйки как-то сидели за кружкой пива и обсуждали способы подзаработать. Один из мужчин, сидевших по сосдеству, не выдержал женской болтовни и воскликнул: "Может, вам заняться усыновлением маринованного лука?" Женщины не стали разбираться, шутка это или нет, а взяли и открыли соответствующее агентство.



Теперь несчастные луковицы находят своих освободителей. В комплекте с овощем-вольноотпущенником прилагаются сертификат на "усыновление", фотография осчастливленного овоща и поздравительная открытка.