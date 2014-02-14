Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,73 EUR Нал. 70,55 69,78 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8864,32 -641,48 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 65,00 -0,75% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
"Автодор" защитил убыточную дорогу до Петербурга
Лента новостей
Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество
"Автодор" защитил убыточную дорогу до Петербурга
Санкт-Петербург и область, 14 фев 2014, 17:06
0
"Автодор" защитил убыточную дорогу до Петербурга
Госкомпания "Автодор" прокомментировала аналитический доклад Счетной палаты, согласно которому стоимость строительства первой очереди трассы Москва - Санкт-Петербург была завышена на 6,6 млрд руб. В заявлении компании, поступившем в РБК, указывается, что начальная стоимость проекта была дана в ценах III квартала 2010г., и разница, на которую аудиторское ведомство указывает в своем докладе, является суммой пересчетов цен 2010г. в цены лет реализации проекта.
Фото: РБК

Госкомпания "Автодор" прокомментировала аналитический доклад Счетной палаты, согласно которому стоимость строительства первой очереди трассы Москва - Санкт-Петербург была завышена на 6,6 млрд руб. В заявлении компании, поступившем в РБК, указывается, что начальная стоимость проекта была дана в ценах III квартала 2010г., и разница, на которую аудиторское ведомство указывает в своем докладе, является суммой пересчетов цен 2010г. в цены лет реализации проекта.

Напомним, исполнителем по контракту с "Автодором" на строительство обхода Вышнего Волочка является ОАО "Мостотрест" (принадлежит Аркадию Ротенбергу). Завершение строительства на этом участке намечено на 31 июля 2015г.

Председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах представил аргументы компании на коллегии Счетной палаты. "Автодор" подчеркивает, что стоимость участка трассы с 258-го по 334-й км (обход города Вышний Волочек в Тверской области) получила положительное заключение "Главгосэкспертизы России".

В пресс-релизе "Автодора" указано, что Счетная палата нашла автодорогу убыточной из-за того, что "прогнозные доходы не были проиндексированы на уровень инфляции". В докладе Счетной палаты сумма прогнозируемых доходов с автодороги составляет 34,7 млрд руб. при расходах в 43,7 млрд руб. По данным "Автодора", в реальности доходы составят 56,3 млрд руб. (в заявлении компании указано, что эта сумма была рассчитана авторитетными консультационными компаниями KPMG и Steer David Glaves).

Наконец, по данным "Автодора", объем частных инвестиций в строительство участка дороги составил более 10% (в докладе Счетной палаты говорилось о 2%). Кроме того, при реализации проекта были привлечены заимствования в размере 2,6 млрд руб., в результате чего бюджетное финансирование строительства составляет около 85%.

Создаваемая платная автомагистраль станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М-10 "Россия". Трасса будет проложена в обход всех населенных пунктов, в районе города Химки и на территории Москвы будет бесплатной.

Теги: Ротенберг , спб , трасса
Материалы по теме
Счетная палата: Ротенберг строит убыточную дорогу до Петербурга Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.