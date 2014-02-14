"Автодор" защитил убыточную дорогу до Петербурга

Госкомпания "Автодор" прокомментировала аналитический доклад Счетной палаты, согласно которому стоимость строительства первой очереди трассы Москва - Санкт-Петербург была завышена на 6,6 млрд руб. В заявлении компании, поступившем в РБК, указывается, что начальная стоимость проекта была дана в ценах III квартала 2010г., и разница, на которую аудиторское ведомство указывает в своем докладе, является суммой пересчетов цен 2010г. в цены лет реализации проекта.

Фото: РБК

Госкомпания "Автодор" прокомментировала аналитический доклад Счетной палаты, согласно которому стоимость строительства первой очереди трассы Москва - Санкт-Петербург была завышена на 6,6 млрд руб. В заявлении компании, поступившем в РБК, указывается, что начальная стоимость проекта была дана в ценах III квартала 2010г., и разница, на которую аудиторское ведомство указывает в своем докладе, является суммой пересчетов цен 2010г. в цены лет реализации проекта.

Напомним, исполнителем по контракту с "Автодором" на строительство обхода Вышнего Волочка является ОАО "Мостотрест" (принадлежит Аркадию Ротенбергу). Завершение строительства на этом участке намечено на 31 июля 2015г.

Председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах представил аргументы компании на коллегии Счетной палаты. "Автодор" подчеркивает, что стоимость участка трассы с 258-го по 334-й км (обход города Вышний Волочек в Тверской области) получила положительное заключение "Главгосэкспертизы России".

В пресс-релизе "Автодора" указано, что Счетная палата нашла автодорогу убыточной из-за того, что "прогнозные доходы не были проиндексированы на уровень инфляции". В докладе Счетной палаты сумма прогнозируемых доходов с автодороги составляет 34,7 млрд руб. при расходах в 43,7 млрд руб. По данным "Автодора", в реальности доходы составят 56,3 млрд руб. (в заявлении компании указано, что эта сумма была рассчитана авторитетными консультационными компаниями KPMG и Steer David Glaves).

Наконец, по данным "Автодора", объем частных инвестиций в строительство участка дороги составил более 10% (в докладе Счетной палаты говорилось о 2%). Кроме того, при реализации проекта были привлечены заимствования в размере 2,6 млрд руб., в результате чего бюджетное финансирование строительства составляет около 85%.

Создаваемая платная автомагистраль станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М-10 "Россия". Трасса будет проложена в обход всех населенных пунктов, в районе города Химки и на территории Москвы будет бесплатной.