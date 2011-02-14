Возбуждено дело по факту ограбления банкомата под Лугой

По факту ограбления банкомата Россельхозбанка в Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в милиции, производство начато в соответствии со статьей "кража" (ст.158 УК РФ).

По факту ограбления банкомата Россельхозбанка в Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в милиции, производство начато в соответствии со статьей "кража" (ст.158 УК РФ).

В Лужском районе Ленинградской области неизвестные похитили из банкомата Россельхозбанка несколько миллионов рублей. Как сообщили РБК в правоохранительных органах региона, пятеро мужчин в масках распилили корпус банкомата, который находится на территории животноводческого комплекса совхоза Рассвет.

Во время ограбления на территории предприятия находились два сотрудника. Под угрозой автоматов и пистолетов преступники связали их и заперли в электрощитовой.

В настоящий момент проводится проверка. Точная сумма похищенного устанавливается.

Банкоматы Россельхозбанка в Ленобласти вскрывают не в первый раз. Напомним, в середине декабря деньги той же кредитной организации похитили из аппарата, установленного на проходной сельхозпредприятия в другом районе области - Ломоносовском.

Из банкомата на территории птицефабрики тогда вынесли свыше полумиллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "разбой" (ст.162) Уголовного кодекса РФ.

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