Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,55 EUR Нал. 70,62 69,62 USD Бирж. 56,95 +0,29 EUR Бирж. 70,18 +0,43 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9239,70 +20,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,59 -1,37% DJIA 25206,12 -0,51% Nasdaq 7597,48 +0,48% FTSE 7214,76 -0,13%
Возбуждено дело по факту ограбления банкомата под Лугой
Лента новостей
Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея 
Возбуждено дело по факту ограбления банкомата под Лугой
Санкт-Петербург и область, 14 фев 2011, 12:09
0
Возбуждено дело по факту ограбления банкомата под Лугой
По факту ограбления банкомата Россельхозбанка в Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в милиции, производство начато в соответствии со статьей "кража" (ст.158 УК РФ).

По факту ограбления банкомата Россельхозбанка в Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в милиции, производство начато в соответствии со статьей "кража" (ст.158 УК РФ).

В Лужском районе Ленинградской области неизвестные похитили из банкомата Россельхозбанка несколько миллионов рублей. Как сообщили РБК в правоохранительных органах региона, пятеро мужчин в масках распилили корпус банкомата, который находится на территории животноводческого комплекса совхоза Рассвет.

Во время ограбления на территории предприятия находились два сотрудника. Под угрозой автоматов и пистолетов преступники связали их и заперли в электрощитовой.

В настоящий момент проводится проверка. Точная сумма похищенного устанавливается.

Банкоматы Россельхозбанка в Ленобласти вскрывают не в первый раз. Напомним, в середине декабря деньги той же кредитной организации похитили из аппарата, установленного на проходной сельхозпредприятия в другом районе области - Ломоносовском.

Из банкомата на территории птицефабрики тогда вынесли свыше полумиллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "разбой" (ст.162) Уголовного кодекса РФ.

Читайте новости РБК Санкт-Петербург в twitter, Facebook и ВКонтакте

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
На вокзалах двух столиц в выходные установили 100 металлоискателей Санкт-Петербург и область
Рубль начал неделю ростом к доллару, евро и "корзине" Санкт-Петербург и область
Р.Абрамовича "подвинули" в рейтинге миллиардеров России Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.