В ЗС Петербурга поддержат запрет чиновникам на зарубежные счета

Петербургский парламент в случае необходимости примет региональный закон о запрете государственным служащим иметь банковские счета за рубежом. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, комментируя внесения в Госдуму соответсвующего законопроекта.

Фото: assembly.spb.ru

Петербургский парламент в случае необходимости примет региональный закон о запрете государственным служащим иметь банковские счета за рубежом. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, комментируя внесения в Госдуму соответсвующего законопроекта.

"Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу очень важный законопроект, запрещающий государственным служащим и депутатам иметь счета в иностранных банках за пределами России. Я полностью поддерживаю данную инициативу президента", - цитирует В.Макарова пресс-служба ЗакСа.

При этом спикер отметил, что сам он не имел и не имеет счетов в зарубежных банках." Я не имел, не имею и не буду иметь никаких счетов в иностранных банках. Думаю, мою позицию разделяют и большинство моих коллег по парламенту", - добавил он.

Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме, чиновники обязаны в срок до 1 июня 2013г. предпринять меры по закрытию счетов за рубежом и отчуждению там имущества. Нарушителям грозят штрафы в размере от 5 млн до 10 млн руб. или лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

"Это требование должно касаться всех должностных лиц, принимающих ключевые решения: и первых лиц государства, и правительства, и администрации президента, и их близких родственников. Это, конечно, должно касаться и членов Совета Федерации, и депутатов Государственной думы", - заявил В.Путин в декабре в традиционном обращении к Федеральному собранию РФ.

Однако уже в январе глава Сбербанка Герман Греф направил в Госдуму письмо с просьбой оставить за российскими чиновниками право держать средства в иностранных "дочках" российских банков. По мнению Г.Грефа, в законе стоит сделать оговорку, разрешив им открывать счета и вклады в иностранных банках, не менее чем на 75% принадлежащих российским финансовым организациям.

Впрочем, еще 21 декабря 2012г. Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающего отдельным категориям чиновников иметь счета в иностранных банках, а также владеть ценными бумагами иностранных эмитентов.